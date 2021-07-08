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Продающий сайт = Система лендингов + интернет-магазин + Блог

Автор темы Kazakov, Сегодня, 05:08

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Опрос: Продающий сайт = Система лендингов + интернет-магазин + Блог (0 пользователей проголосовало)

Какой тип сайта нужен Вам для продажи товаров?

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#1 Kazakov

Kazakov

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:08

Сделаю отличный сайт для продажи любых товаров и услуг!

 

https://themes-wordpress.ru/?utm=488

 

Лучшие товары стоит оформить в виде лендингов, а остальные - внести в интернет-магазин.

Вы сразу получаете в комплекте сайта 3 готовых для работы движка:

 

1) Система для создания лендингов позволяет самостоятельно создавать лендинги в админке WordPress с помощью удобного редактора Gutenberg

2) Интернет-магазин на базе WooCommerce подходит для продажи любых физических товаров.

3) Блог.

Для удобства работы на сайт устанавливаются плагины от спама, взлома и другие.

 

А также я провожу оптимизацию CMS сайта для SEO-продвижения.

 

Задавайте вопросы, я обязательно отвечу!

________

контакты:

 

https://t.me/Vova_Kazakov

 

https://vk.com/vvebws

 


Сообщение отредактировал Kazakov: Сегодня, 05:11

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