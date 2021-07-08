Продающий сайт = Система лендингов + интернет-магазин + Блог

Отправлено Сегодня, 05:08

Сделаю отличный сайт для продажи любых товаров и услуг!

https://themes-wordpress.ru/?utm=488

Лучшие товары стоит оформить в виде лендингов, а остальные - внести в интернет-магазин.



Вы сразу получаете в комплекте сайта 3 готовых для работы движка:

1) Система для создания лендингов позволяет самостоятельно создавать лендинги в админке WordPress с помощью удобного редактора Gutenberg



2) Интернет-магазин на базе WooCommerce подходит для продажи любых физических товаров.



3) Блог.



Для удобства работы на сайт устанавливаются плагины от спама, взлома и другие.

А также я провожу оптимизацию CMS сайта для SEO-продвижения.

Задавайте вопросы, я обязательно отвечу!

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контакты:

https://t.me/Vova_Kazakov

https://vk.com/vvebws

Сообщение отредактировал Kazakov: Сегодня, 05:11