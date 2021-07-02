Забери 50 рублей пока дают!

Отправлено Сегодня, 10:13

Приветствую, в этой теме я расскажу как получать каждые 12 часов бонус размером от 5 до 50 рублей буквально за 4 минуты сразу на Ваш Qiwi кошелёк.



UPD. 28.06.2020: Раздача продолжает работать, только что опять взял +30 (https://prnt.sc/17h9ptq)

UPD. 28.06.2021: Спасибо за 500 рефераллов и 2000 переходов, мои вы зайки (https://prnt.sc/10rqnc6)

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Я смогу получать бонус каждый день?

Данная фишка работает по выходным, во все остальные дни вам надо иметь как минимум 1 вывод, вывод от 100 рублей и без депозита, можно попытаться с бонусного колеса. В субботу-воскресенье вы можете спокойно получать халяву даже создав новый аккаунт и зарегистрировавшись 1 минуту назад.



Ссылки на сайт

Сайт РЕФ - https://selector.bz/go/106758 [ Промокод на 10 рублей: NEW-D0D22C ] (не реклама)

НЕ РЕФ - https://selector.bz/ (не реклама)



Как получить бонус?

Регистрируемся по моей реф. ссылке (тогда и вы и я получим по 10 бонусных рублей)

Заходим во вкладку "Промо", выбираем промокод и вводим мой промокод на 10 рублей,

выбираем ежедневный бонус, входим в группу ВК сайта, ссылка на которую есть в этой вкладке крутим колесо, играем в слоты, получаем 1 уровень во вкладке "Кэшбэк"



После нажимаем на вкладку "Free Cash"

Лайкаем последний пост, возвращаемся на сайт, вводим свой киви и нажимаем "Получить бонус"

Деньги приходят сразу на Ваш кошелёк.



Как увеличить бонус?

Каждые 100 рефералов вы получаете к бонусу +5 рублей, максимально вы можете получать 50 рублей каждые 12 часов. Если у вас будет вывод, вы сможете получать 3000 рублей за месяц просто заходя на сайт каждые 12 часов. Для этого просто заходите во вкладку "Партнерам", копируете ссылку и рассылаете её где угодно. На данный момент мой бонус составляет 20 рублей каждые 12 часов, т.е. у меня 300+ рефералов.

На заметку: если у вас появился баланс с рефералов, т.е. с их регистрации и промокода который они ввели ваш, НЕ берите колесо бонусное и не играйте, а если у вас во вкладке "Партнерам" минусовой баланс, то не пытайтесь вывести! У вас заберут баланс!



И еще одноразовый бонус от 5 до 100 рублей

группа ВК которая выдает бонус за вступление в пару групп

я получил 12 рублей

https://vk.com/qiwibons

Всем Спасибо! Всем Удачи!

