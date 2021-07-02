[КЕЙС]: Легальные способы продвижения фильмов и сериалов, заработок.

Отправлено Сегодня, 07:22

Тебе нравится смотреть фильмы и сериалы или ты сам считаешь себя большим фаном Нетфликса? Если твой ответ да, тебе стоит прочитать следующий текст, чтобы узнать больше о заработке на офферах Mylead Global. Ты хочешь знать о чем мы говорим?

Ты слышал раньше об Online Cinema? Это VOD поисковая система и партнерская программа, которая позволяет зарабатывать на продвижении фильмов и сериалов в десятках разных VOD сервисах со всего мира.

ONLINE CINEMA

Тип: CPA | Ставка: $0.01 - 10.62 | Тип конверсии: Создание аккаунта и активация с помощью контент локера | ГЕО: Весь мир

Механизм довольно прост. Продвигая ссылку поисковика лучшей продукции фильмов и получай комиссию после того, как твои клиенты регистрируются и выполняют целевое действие. Это очень похоже на контент локеры. Чтобы разблокировать определенный фильм, нужно всего лишь выполнить задачу из списка. Это выглядит приблизительно так:

Все абсолютно легально и тебе не нужно беспокоиться о каких-либо последствиях.

Давайте перейдем сразу к сути. Мы расскажем тебе немного больше о возможностях на примере одного из наших пользователей. Он нам сказал, что решил попробовать оффер так как он был очень заинтересован в экшн фильмах. Это всегда хорошая идея продвигать что-то, что знаешь как продать потому, что это более надежно и заслуживает доверие. Когда у тебя проблема какую нишу выбрать, почему не сосредоточиться на том, что ты действительно любишь?

В любом случае партнер решился продвигать сервис используя группы на Facebook, онлайн форумы и Twitter, больше по хэштегам и комментариям. Facebook это до сих пор одна из самых популярных социальных сетей где находятся миллиарды людей, которые с удовольствием обсуждают разные темы. Фильмы и сериалы не исключение. И в самые тяжелые времена пандемии, существует огромный спрос на развлечение (особенно доступные онлайн). Тоже самое касается Twitter. Все виды продвижения, которые он выбрал по одной причине - он не хотел платить за рекламу.

Сначала, он должен был прочитать условия и найти есть ли какие-либо запреты на продвижения офферов. Как мы упомянули, партнер большой фанат экшн фильмов, поэтому он решил продвигать определенную категорию фильмов. Чтобы его действия имели смысл, ему надо было идентифицировать целевую аудиторию, чтобы убедиться, что он заинтересует контентом подходящую аудиторию.

Во первых, он хотел найти людей, которые хотели смотреть фильмы. Аудитория большинства экшн фильмов это молодые мужчины в возрасте около 16-25 лет. Это потому что большое количество динамичных сцен, насилия и легкого развлечения будет отличным удовольствием для этой аудитории. Хотя мужчинам в возрасте 40+ также понравится такой контент.

Когда речь идет о таргете VOD сервиса, мы очень рекомендуем сфокусироваться на Tier 1 или Tier 2 страны, но не выбирать Tier 4 и подобные. В первую очередь, торренты до сих популярны, поэтому люди не чувствуют нужды сделать что-то чтобы получить возможность посмотреть фильм. С другой стороны, более развитые страны значат выше ставки, что является важным фактором при генерации профита.

Когда с этим закончено он начал продвигать оффер, желая заполучить самую интересную аудиторию. Стоит отметить, что OnlineCinema работает по всему миру, поэтому он смог сделать таргет где только хотел.

Кампания действовала две недели (14/02/2021 - 1/03/2021). Сумма, которую он заработал это $256,52. Неплохо, да? 4059 людей посетили сайт по ссылке, которую он продвигал и это привело к 212 лидам. Конверсия была 5,22%, что довольно хорошо.

Как ты можешь увидеть, зарабатывая на VOD наличка с неба падать не будет, но можно заработать неплохие дополнительные деньги, особенно имея немного свободного времени и немного остроумных идей. Мы продолжаем повторять это так как все, что тебе нужно для успеха в партнерском маркетинге это креативный ум, открытый на новые решение. Может самое время попробовать?

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