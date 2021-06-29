Готовность московских объектов культуры и досуга к обслуживанию полных

Отправлено 29 Июнь 2021 - 22:30

Весной 2021 года агентством СканМаркет был проведен тест на готовность самых известных московских учреждений культуры и досуга на готовность принять зрителей большой комплекции. В ходе проекта был протестирован сервис для полных в выборочных театрах, кинозалах, цирках, концертные залах и стадионах. По данным ВОЗ и Роспотребнадзора доля людей с избыточным весом растет, поэтому на этот сегмент необходимо обратить внимание.

Тест проводился по методике Mystery Shopper: тайный покупатель по телефону уточнял, насколько комфортным будет посещение для полного человека. В ходе теста фиксировалось отношение к запросу и фактическая готовность оказать услугу клиенту «plus size».

Лишь около трети объектов оказались готовы и прошли тест. Лидерами рейтинга по готовности принять зрителей с большими размерами оказались: Киномакс (ТЦ Мозаика), Театр Et Cetera, Большой Московский цирк, театр Современник, Московский Планетарий. Эти учреждения не только предусмотрели потребности полных зрителей, но и в разговоре проявили такт и эмпатию.

Подробности теста, готовые решения проблемы в настоящее время и аудиозаписи разговоров с персоналом можно посмотреть на сайте агентства.