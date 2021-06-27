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anyexchange.best - обменный пункт электронных валют AnyExchange

Автор темы ExpertFX, 27 июн 2021 22:10

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#1 ExpertFX

ExpertFX

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Отправлено 27 Июнь 2021 - 22:10

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AnyExchange.best - обменный пункт электронных и криптовалют. Сайт создан командой энтузиастов, с опытом работы в финансовом секторе: банковская деятельность, биржи криптовалют, форекс брокеры, обменные онлайн сервисы. Несмотря на то, что мы молодая команда, нам знаком данный бизнес и все его нюансы. Наша цель — предоставить пользователям максимально комфортные условия для конвертации цифровых активов в фиатные и электронные деньги, в онлайн режиме, по максимально выгодному курсу, в кратчайшие сроки.
 
 
Безопасность:
 
Основной приоритет нашей команды - защита конфиденциальных данных клиентов и партнеров. 
  •  
  • Все данные которые вводятся при оформлении заявки на обмен, надежно зашифрованы с помощью SSL-сертификата (безопасного соединения, которое гарантирует, что информация которая передается от вашего браузера на сервер остается приватной); 
  • Уникальный шаблон сайта, разработанный командой профессионалов, с применением многоуровневой защиты от постороннего вмешательства;
  • На серверах AnyExchange.best установлено инновационное программное обеспечение, от ведущих разработчиков софта, благодаря которому конвертация валют происходит быстро и безопасно;
  • AnyExchange.Best осуществляет эффективные внутренние процедуры, направленные на политику AML/KYC.
 
 
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Основные преимущества сотрудничества с AnyExchange.best:
  • Криптовалюты приобретенные на нашем сайте, проверены на "грязь" с помощью AML Bot;
  • Приоритетная комиссия, с нашей стороны, при отправке криптовалюты;
  • Повышенное внимание к безопасности и защите данных пользователей сайта;
  • Высококвалифицированная служба по работе с клиентами;
  • Многоуровневая программа лояльности; 
  • Оперативная обработка заявок;
  • Широкий выбор направлений, который будет постоянно увеличиваться;
  • Быстро пополняемые резервы;
  • Многоуровневая программа по работе с партнерами;
 
 
Информационные страницы сайта AnyExchange.best:
 
 
Контакты:
Официальный сайт: anyexchange.best
Форма обратной связи: Support
Online chat на сайте

 


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