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Продам аккаунты PayPal с большим балансом или сделаю перевод на ваш ак

Автор темы Tarielownefdf, 27 июн 2021 18:46

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#1 Tarielownefdf

Tarielownefdf

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Обычный

Отправлено 27 Июнь 2021 - 18:46

Делаю переводы на ваши аккаунты PayPal принемаю в BTC
Делаю только крупные переводы, и аккаунты с балансом аналогично крупные.
Провел уже около 200 сделок на бугор форуме, есть отзывы на форуме.
В моем телеграм канале есть пруфы видео всех аккаунтов с балансом, и пруфы переводов.
Работаю с гарантами ( только топ форумов и только с высокой реп должны быть гаранты)
Могу сделать первый перевод на ваш аккаунт PayPal кто предоставит пруфы что есть бабки на оплату.

Просьба не писать:
-Школьникам, челикам у кого нет денег, попрошаек,тем кто хочет узнать инф и при этом не чего не покупают, челам которые задают 100500 тыс вопросов и потом будут бабки куплю или я подумаю, я не кому не помогаю, и не чего не покупаю, не какие ваши выгодные предложения меня не интересуют!
Только продажа ак и переводы и все!
-Минимальная сделка у меня от 2500$ за перевод, и от 1500$ за ак с балансом от 100к+.
Телеграм канал https://t.me/Paypal_..._Exchange_Money

 


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