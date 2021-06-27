Схема с 0 вложениями и высокой отдачей | Релиз: 27 июня 2021

Отправлено 27 Июнь 2021 - 16:22

Доброго времени суток!

В текущей схеме я расскажу как извлечь трафик с очень быстрым стартом и конвертировать его на ПП. Чем примечательна эта схема? Она не требует вложений и трафик по ней вы получаете уже через 20-30 минут после старта с учетом всей предварительной подготовки!

Схема подойдет как новичкам, которые устали вкладывать время и деньги в пустые мануалы по заработку, так и адвертам с опытом. Вторые, смогут автоматизировать схему, “есть где разгуляться”.

Для слива трафика выбрал партнерскую программу https://clickcashmoney.com/

Эта партнерка специализируется на рекламе услуг 18+ и платит вебмастерам за первый клик по анкете с девушкой. Вот тарифная сетка:

Сайт на который сливается трафик: https://batobazube.c...n.htm?wm=106031

Пользователь попадает на главную страницу, затем открывает список анкет и после выбора любой из них ему засчитывается клик. Засчитывается только первый клик раз в 24 часа – если пользователь просмотрит 10-20 анкет в сутки то вебмастер все равно получит оплату за первый клик. Стоимость за клик указана в тарифной сетке и отличается в зависимости от локации.

25 июня совершил для отчета всего две операции по этой схеме, на каждую операцию потратил менее чем по пол часа, трафик капает до сих пор

Таким образом, по курсу 72р, с двух операций заработал в общей сложности 466 рублей.

На самом деле партнерку вы можете выбрать любую, потому как трафик по нишам миксованый (русскоязычный 90%), и на любой вид услуг вы найдете клиента. Я выбрал именно эту партнерку, чтобы показать Вам, что даже на самом минимальном объеме трафика можно получать доход.

Сам в настоящий момент лью этот трафик на свой новостной телеграм канал, который приносит доход за счет интеграций объявлений от рекламодателей.

Подробности по схеме:

✔️Схема уникальная и нигде вы не найдете что-то похожее

✔️Затраты на реализацию схемы 0 рублей

✔️Время на подготовку от изучения мануала до первого трафика 20-30 минут

✔️Конкуренция отсутствует полностью

✔️Трафик можно сортировать и лить на различные тематики

✔️Схема будет жить еще как минимум несколько лет

✔️С реализацией схемы справится даже чайник

✔️Дополнительно в мануале описаны подводные камни, которых в 90% случаев у вас и не возникнет, но все же я подробно описал способы их решения!

Стоимость схемы: 1000 руб.

) Для тех кто покупал у меня одну из предыдущих схем с релизами в 2019 и 2020 году, сделаю приятную скидку

Контакты:

maxaver001@yandex.ru