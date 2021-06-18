VitaliiScalper | Форекс сигналы 20-50% в месяц

Уважаемые пользователи
Вашему вниманию возможность копирования сигналов по нашей ТС.
Стоимость подключения 30USD\мес
Qiwi, WMZ, Skrill, PM, Neteller, Bank
Примерный прирост 20-50% в месяц (риски можно регулировать самостоятельно)
Гарантия: если вдруг не будет заработано 30USD за месяц, Ваша подписка не будет отключена!✅
В минусе не останется никто!
Мониторинг счета трейдера:
Копирование будет происходить при помощи нашего советника копира.
Информация по подключению и наш пользовательский Telegram чат: https://t.me/vitscalper