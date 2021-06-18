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VitaliiScalper | Форекс сигналы 20-50% в месяц

Автор темы mirexmix, Вчера, 16:17

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#1 mirexmix

mirexmix

    Стажер

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1
Обычный

Отправлено Вчера, 16:17

Уважаемые пользователи
Вашему вниманию возможность копирования сигналов по нашей ТС. 
 
Стоимость подключения 30USD\мес
Qiwi, WMZ, Skrill, PM, Neteller, Bank
 
Примерный прирост 20-50% в месяц (риски можно регулировать самостоятельно)
 
Гарантия: если вдруг не будет заработано 30USD за месяц, Ваша подписка не будет отключена!✅
В минусе не останется никто!
 
Мониторинг счета трейдера:
 
Копирование будет происходить при помощи нашего советника копира.
 
Информация по подключению и наш пользовательский Telegram чат: https://t.me/vitscalper

 


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