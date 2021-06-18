VitaliiScalper | Форекс сигналы 20-50% в месяц

Отправлено Вчера, 16:17

Уважаемые пользователи

Вашему вниманию возможность копирования сигналов по нашей ТС.

Стоимость подключения 30USD\мес

Qiwi, WMZ, Skrill, PM, Neteller, Bank

Примерный прирост 20-50% в месяц (риски можно регулировать самостоятельно)

Гарантия: если вдруг не будет заработано 30USD за месяц, Ваша подписка не будет отключена!✅

В минусе не останется никто!

Мониторинг счета трейдера:

Копирование будет происходить при помощи нашего советника копира.