Вакцинация. А вы сделали прививку?

Отправлено Вчера, 16:41

Собственно посмотрел - обсуждения что-то не нашел на форуме. Только попалась новость о смерти от короны

Андрея Парабеллума, хотя и не знал этого человека. Собственно вопрос в названии.

А вы сделали прививку?