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Вакцинация. А вы сделали прививку?

Автор темы Berg Master, Вчера, 16:41

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В теме одно сообщение

#1 Berg Master

Berg Master

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 132 сообщений
9
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:41

Собственно посмотрел - обсуждения что-то не нашел на форуме. Только попалась новость о смерти от короны 

Андрея Парабеллума, хотя и не знал этого человека. Собственно вопрос в названии.

А вы сделали прививку?

 

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 455 сообщений
8 487
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:32

Да, сделал!


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