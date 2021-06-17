Вакцинация. А вы сделали прививку?

Собственно посмотрел - обсуждения что-то не нашел на форуме. Только попалась новость о смерти от короныАндрея Парабеллума, хотя и не знал этого человека. Собственно вопрос в названии.
А вы сделали прививку?
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Отправлено Вчера, 16:41
Собственно посмотрел - обсуждения что-то не нашел на форуме. Только попалась новость о смерти от короныАндрея Парабеллума, хотя и не знал этого человека. Собственно вопрос в названии.
А вы сделали прививку?
как стать успешным по жизни подробнее.
Отправлено Вчера, 21:32
Да, сделал!
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