Разработка в сфере монетизации Яндекс и Google.

Отправлено Вчера, 12:51

Добрый день!

Меня зовут Александра и я менеджер партнерской сети (https://widget.market-place.su)

Если Вы уже размещаете рекламные блоки на своём ресурсе от Яндекс или Google и хотите увеличить по ним доход, то наш формат открутки рекламы обеспечит Вам повышение прибыли к уже имеющимся блокам.

Повысим доход на любом рекламном месте на вашем площадке.

Принцип работы:

Мы отправляем Ваш домен на модерацию в Яндекс и Google(проверочный код) со своих рекламных кабинетов, регистрируем у партнеров MyTarget, Between, Buzzoola, Hybrid, Adriver и тд, дальше по протоку oRTB с использованием искусственного интеллекта подбираем рекламу под вашу площадку, что в конечном итоге обеспечивает наилучший выкуп и соответственно профит.

Так же, Вы можете попробовать наш самый прибыльный формат Fly-roll (он же стикер или прилипающий баннер),который фиксируется в нижней части экрана и имеет гибкие настройки отображения.

На desktop его размер составляет 400 на 250 пикселей , в mobile 320 на 100 пикселей . Данный формат не ухудшает поведенческие факторы вашего сайта , но значительно повышает доход!

Пример:

1.https://nauka.club/anglijskij-yazyk/artikli.html / (http://skrinshoter.ru/p/160621/fXwgnr)

2.https://www.tourprom.ru/articles/233/ / (http://prntscr.com/11dqaag )

Данный формат прошел тестирование на многих ресурсах и показал отличный результат.

Увеличение дохода происходит за счет большого количества рекламодателей подключенных через Header Bidding, динамической монетизации + наша разработка системы ротаций рекламы.

Будем с нетерпением ждать вашего ответа для обсуждения ценовой политики и условий.

Спасибо! Хорошего дня!

С Уважением к вашему бизнесу ,

специалист монетизации трафика

Cамойлова Александра Александровна