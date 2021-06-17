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Разработка в сфере монетизации Яндекс и Google.

Автор темы toran1, Вчера, 12:51

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#1 toran1

toran1

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Отправлено Вчера, 12:51

Добрый день!

Меня зовут Александра и я менеджер партнерской сети logo_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0% (https://widget.market-place.su)

Если Вы уже размещаете рекламные блоки на своём ресурсе от Яндекс или Google и хотите увеличить по ним доход, то наш формат открутки рекламы обеспечит Вам повышение прибыли к уже имеющимся блокам.

Повысим доход на любом рекламном месте на вашем площадке.

Принцип работы:

Мы отправляем  Ваш домен на модерацию в Яндекс и Google(проверочный код) со своих рекламных кабинетов, регистрируем у партнеров MyTarget, Between, Buzzoola, Hybrid, Adriver и тд, дальше по протоку oRTB с использованием искусственного интеллекта подбираем рекламу под вашу площадку, что в конечном итоге обеспечивает наилучший выкуп и соответственно профит.

Так же, Вы можете попробовать наш самый прибыльный формат Fly-roll (он же стикер или прилипающий баннер),который фиксируется в нижней части экрана и имеет гибкие настройки отображения.

На desktop его размер составляет 400 на 250 пикселей , в mobile 320 на 100 пикселей . Данный формат не ухудшает поведенческие факторы вашего сайта , но значительно повышает доход!

Пример:

1.https://nauka.club/anglijskij-yazyk/artikli.html  / (http://skrinshoter.ru/p/160621/fXwgnr)

2.https://www.tourprom.ru/articles/233/ / (http://prntscr.com/11dqaag )

Данный формат прошел тестирование на многих ресурсах и показал отличный результат.

Увеличение дохода происходит за счет большого количества рекламодателей подключенных через Header Bidding, динамической монетизации +  наша разработка системы ротаций рекламы.

Будем с нетерпением ждать вашего ответа для обсуждения ценовой политики и условий.

Спасибо! Хорошего дня!

 

С Уважением к вашему бизнесу,
специалист монетизации трафика
Cамойлова Александра Александровна
Партнерская сеть Market-Place
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