Отправлено Вчера, 20:33

Привет, info-forum, мы Coin32 — CPA-сеть от экспертов в монетизации файлового трафика.

На рынке с 2014 года — мы не только знаем тренды, но и создаём их.

Ты владелец сайта или арбитражник?

У нас есть решения для безопасной монетизации загрузочного трафика из любых источников: сайты, дорвеи, арбитраж.

Особый формат монетизации для партнёров, владеющих площадками, заточенными под определенную программу.

Для владельцев YouTube-каналов, работающих с софт-тематикой, предлагаем эксклюзивную на рынке механику монетизации с абсолютно пассивным доходом.

Игровые офферы с повышенными ставками для наших партнёров.

Индивидуальный подход к каждому партнёру — наш основополагающий принцип. Уже сливаете трафик на какие-то программы? Напишите нам — вероятно, предложим решение с доходностью выше.

Разработчик десктопных программ под Windows?

У нас есть готовое решение для интеграции наших софтовых офферов в инсталлятор вашей программы.

Есть программа, но нет инсталлятора? Бесплатно разработаем с учетом ваших требований и внедрим монетизацию.

Персональный дизайн офферскринов обеспечит стильный вид и отличный конверт.

Саппорт

Мотивирован, дружелюбен и опытен. С вами 24/7.

За каждым партнёром закреплен персональный менеджер.

Выплаты

Еженедельные выплаты на любые реквизиты по четвергам. Минимальная сумма к выводу — 5$.

Мгновенные выплаты проверенным партнёрам.

Для ООО и ИП есть возможность безналичной оплаты.

Регистрация

Контакты:

Почта: am8@coin32-team.com

Skype: live:coin32.partners8

Telegram: @coin32partners8