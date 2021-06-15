Привет, info-forum, мы Coin32 — CPA-сеть от экспертов в монетизации файлового трафика.
На рынке с 2014 года — мы не только знаем тренды, но и создаём их.
Ты владелец сайта или арбитражник?
У нас есть решения для безопасной монетизации загрузочного трафика из любых источников: сайты, дорвеи, арбитраж.
Особый формат монетизации для партнёров, владеющих площадками, заточенными под определенную программу.
Для владельцев YouTube-каналов, работающих с софт-тематикой, предлагаем эксклюзивную на рынке механику монетизации с абсолютно пассивным доходом.
Игровые офферы с повышенными ставками для наших партнёров.
Индивидуальный подход к каждому партнёру — наш основополагающий принцип. Уже сливаете трафик на какие-то программы? Напишите нам — вероятно, предложим решение с доходностью выше.
Разработчик десктопных программ под Windows?
У нас есть готовое решение для интеграции наших софтовых офферов в инсталлятор вашей программы.
Есть программа, но нет инсталлятора? Бесплатно разработаем с учетом ваших требований и внедрим монетизацию.
Персональный дизайн офферскринов обеспечит стильный вид и отличный конверт.
Саппорт
Мотивирован, дружелюбен и опытен. С вами 24/7.
За каждым партнёром закреплен персональный менеджер.
Выплаты
Еженедельные выплаты на любые реквизиты по четвергам. Минимальная сумма к выводу — 5$.
Мгновенные выплаты проверенным партнёрам.
Для ООО и ИП есть возможность безналичной оплаты.
Контакты:
Почта: am8@coin32-team.com
Skype: live:coin32.partners8
Telegram: @coin32partners8