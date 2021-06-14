Брендовый дизайн в социальных сетях

Отправлено Сегодня, 04:00

Создам для вашей страницы или группы красивый и продающий дизайн , который повышает доверие и делает ваших посетителей более лояльными к подписке на вашу страницу.

Напишите мне и вы получите уникальный, брендовый дизайн для группы или личной станицы в всех социальных сетях:

Дизайн Инстаграм:

- дизайн ленты Инстаграм (оформление постов)

- дизайн аватарки

- дизайн сторис

- дизайн хайлайтс

- Разрабатываю также лендинг для инстаграм (инсталенд)

Дизайн Фейсбук (дизайн группы или оформление сообщества):

- дизайн шапки

- дизайн аватарки

- оформление для постов

Дизайн Ютуб:

- дизайн шапки

- дизайн аватарки

- оформление постов

Оформление Вконтакте:

- дизайн обложки

- дизайн аватарки

- дизайн постов

Стоимость услуги - 3000 руб

Срок выполнения - 3 дня

https://www.behance.net/golllandec7835 Смотрите портфолио работ:

Также возможны другие услуги:

- Дизайн логотипа;

- Дизайн фирменного стиля (визитка, бланк, папка для документов, блокнот, конверт, календарь, флажки, ручки, кружки)

- Разработка сайта

Пишите по контактам:

Telegram: @Nikker

E-Mail: golllandec@gmail.com

WhatsApp\Viber: +380660762118