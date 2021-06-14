Брендовый дизайн в социальных сетях

Создам для вашей страницы или группы красивый и продающий дизайн, который повышает доверие и делает ваших посетителей более лояльными к подписке на вашу страницу.
Напишите мне и вы получите уникальный, брендовый дизайн для группы или личной станицы в всех социальных сетях:
Дизайн Инстаграм:
- дизайн ленты Инстаграм (оформление постов)
- дизайн аватарки
- дизайн сторис
- дизайн хайлайтс
- Разрабатываю также лендинг для инстаграм (инсталенд)
Дизайн Фейсбук (дизайн группы или оформление сообщества):
- дизайн шапки
- дизайн аватарки
- оформление для постов
Дизайн Ютуб:
- дизайн шапки
- дизайн аватарки
- оформление постов
Оформление Вконтакте:
- дизайн обложки
- дизайн аватарки
- дизайн постов
Стоимость услуги - 3000 руб
Срок выполнения - 3 дня
Смотрите портфолио работ: https://www.behance.net/golllandec7835
Также возможны другие услуги:
- Дизайн логотипа;
- Дизайн фирменного стиля (визитка, бланк, папка для документов, блокнот, конверт, календарь, флажки, ручки, кружки)
- Разработка сайта
Пишите по контактам:
Telegram: @Nikker
E-Mail: golllandec@gmail.com
WhatsApp\Viber: +380660762118