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Создание сайтов, которые продают. Разработка сайтов под ключ

Автор темы Nikker, Вчера, 08:27

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#1 Nikker

Nikker

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Обычный

Отправлено Вчера, 08:27

 
 
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Здравствуйте, уважаемые друзья!
 
 
 
Наша команда около 10 лет занимается созданием сайтов под ключ.
Разработка сайтов основана на тщательном проектировании, отличном дизайне, оптимизированном контенте и индивидуальном подходе к каждой тематике.
 
 
Почему мы:
 
· Разрабатываем сильный и функциональный дизайн
· Адаптируем вёрстку под все устройства
· Используем удобные CMS и платформы
· Делаем SEO при разработке проекта
· Клиенты будут узнавать Ваш бренд
· Возможность получать клиентов с первого взгляда
· Высокая конверсия посетителей
· Цена значительно ниже, а качество значительно выше любой другой аналогичной веб-студии
 
 
Наши цены:
 
· Корпоративный сайт - от 300 дол
· Интернет магазин с нуля - от 500 дол
· Создание лендинга - от 200 дол
· Создание и брендирование сообществ в соц. сетях - от 50 дол
* В цену входит: проектирование сайта, дизайн сайта, верстка и программирование, SEO оптимизация, контент для сайта, установка и настройка сайта, первоначальное сопровождение сайта
 
Предлагаем также комплексное решение упаковки бизнеса в интернет: создание и брендирование сообществ в соц.сетях, разработка сайта, приложение под ключ в едином корпоративном стиле вашего бренда.
 
 
Наши работы:
 
 
 
Контакты:
 
Telegram: @Nikker
Почта: golllandec@gmail.com
Тел/WhatsApp/Viber: +380660762118

 

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