Создание сайтов, которые продают. Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте, уважаемые друзья!
Наша команда около 10 лет занимается созданием сайтов под ключ.
Разработка сайтов основана на тщательном проектировании, отличном дизайне, оптимизированном контенте и индивидуальном подходе к каждой тематике.
Почему мы:
· Разрабатываем сильный и функциональный дизайн
· Адаптируем вёрстку под все устройства
· Используем удобные CMS и платформы
· Делаем SEO при разработке проекта
· Клиенты будут узнавать Ваш бренд
· Возможность получать клиентов с первого взгляда
· Высокая конверсия посетителей
· Цена значительно ниже, а качество значительно выше любой другой аналогичной веб-студии
Наши цены:
· Корпоративный сайт - от 300 дол
· Интернет магазин с нуля - от 500 дол
· Создание лендинга - от 200 дол
· Создание и брендирование сообществ в соц. сетях - от 50 дол
* В цену входит: проектирование сайта, дизайн сайта, верстка и программирование, SEO оптимизация, контент для сайта, установка и настройка сайта, первоначальное сопровождение сайта
Предлагаем также комплексное решение упаковки бизнеса в интернет: создание и брендирование сообществ в соц.сетях, разработка сайта, приложение под ключ в едином корпоративном стиле вашего бренда.
Наши работы:
Контакты:
Telegram: @Nikker
Почта: golllandec@gmail.com
Тел/WhatsApp/Viber: +380660762118
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