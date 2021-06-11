Создание сайтов, которые продают. Разработка сайтов под ключ

Отправлено Вчера, 08:27

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Наша команда около 10 лет занимается созданием сайтов под ключ.

Разработка сайтов основана на тщательном проектировании, отличном дизайне, оптимизированном контенте и индивидуальном подходе к каждой тематике.

Почему мы:

· Разрабатываем сильный и функциональный дизайн

· Адаптируем вёрстку под все устройства

· Используем удобные CMS и платформы

· Делаем SEO при разработке проекта

· Клиенты будут узнавать Ваш бренд

· Возможность получать клиентов с первого взгляда

· Высокая конверсия посетителей

· Цена значительно ниже, а качество значительно выше любой другой аналогичной веб-студии

Наши цены:

· Корпоративный сайт - от 300 дол

· Интернет магазин с нуля - от 500 дол

· Создание лендинга - от 200 дол

· Создание и брендирование сообществ в соц. сетях - от 50 дол

* В цену входит: проектирование сайта, дизайн сайта, верстка и программирование, SEO оптимизация, контент для сайта, установка и настройка сайта, первоначальное сопровождение сайта

Предлагаем также комплексное решение упаковки бизнеса в интернет: создание и брендирование сообществ в соц.сетях, разработка сайта, приложение под ключ в едином корпоративном стиле вашего бренда.

Наши работы:

Контакты:

Telegram: @Nikker Почта: golllandec@gmail.com Тел/WhatsApp/Viber: +380660762118

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