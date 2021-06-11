⏩ Как запустить свой товарный бизнес и начать зарабатывать, кейс.

Отправлено Вчера, 08:26

Товарный бизнес — это вид заработка в интернете с помощью продажи товаров, который доступен каждому.

Ошибочно полагать, что товарный бизнес — это средство быстрого заработка. Здесь, как и в любом другом бизнесе, следует приложить усилия, прежде чем ваш бизнес начнет приносить вам прибыль.

Главным плюсом в ведении товарного бизнеса в интернете является возможность работать практически без вложений. При этом, стартовый капитал будет потрачен не на закупку самого товара.

Итак, разобьем запуск товарного бизнеса на несколько простых шагов.

Шаг 1: Выбор товара для продажи

Основная задача — выбрать тот товар, который будет пользоваться спросом. В этом вам поможет сервис Яндекс.Вордстат. Здесь можно увидеть количество конкретных запросов пользователей в зависимости от темы, сезонности. Для этого на сайте вводим в поисковую строку наименование товара, который вас интересует, и нажимаем кнопку «Подобрать».

«Показы в месяц «— означают спрос на этот товар в целом. Если вас интересует спрос товара в конкретном регионе, то выбираем поиск «По регионам «. Следует выбрать тот товар, который будет пользоваться наибольшим спросом. Но помните, что ваш бизнес должен быть полностью конкурентноспособным.

» История запросов «— показывает сезонность поиска данного товара. Это поможет вам спрогнозировать, когда популярность товара пойдет на спад.

Итак, подводим итоги:

Предлагаемый товар должен быть массовым и пользоваться спросом.

Повысить продажи поможет апселинг — продажа вместе двух смежных товаров немного дешевле, чем каждый по отдельности.

Продавайте те товары, у которых нет сильно выраженной сезонности или которые продаются круглый год.

Шаг 2: Делаем продающий сайт

Наиболее простой способ создать продающий сайт — это найти понравившийся вам одностраничный сайт и заказать его приближенную копию. Это можно сделать на фриланс биржах. Стоимость такой услуги вам обойдется от 2000 рублей.

Второй способ — использование специальных сервисов для создания лендинговых страниц.

С помощью таких сервисов вы сможете легко создать одностраничный сайт и в дальнейшем работать с ним.

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Важно: одностраничный сайт может рекламировать только один товар.

Не забудьте, что ваш сайт должен быть не только красивым и удобным в использовании, но иметь ряд обязательных блоков. Среди них: наличие призыва к действию (покупка товара); отзывы о вашем товаре; контактная информация; условия доставки; обратная связь.

Шаг 3: Выбор поставщика

Товар можно заказать у оптовых поставщиков. Для этого введите в поисковой системе запрос и выберите подходящий сайт. Так же можно заказывать товар напрямую из Китая через AliExpress или TaoBao. Найти хорошего поставщика можно и с помощью ваших конкурентов.

Заказ товара у оптовых поставщиков самый выгодный по времени, ведь доставка займет всего несколько дней, но цена на такой товар будет немного выше.

При заказе из Китая, цена товара будет ниже, но срок доставки варьируется от нескольких недель до пары месяцев.

Шаг 4: Реклама товара

Чтобы привлечь трафик на ваш сайт, стоит воспользоваться услугами опытного интернет-маркетолога или же попытаться справиться самому. Если же вы хотите заниматься рекламой самостоятельно, то вам потребуются хотя бы минимальные знания в этой области, потому что так вы рискуете потерять деньги.

Трафик на сайт можно привлечь с помощью платных или бесплатных способов.

Можно использовать популярные доски объявлений в вашей стране (Авито, Юла, Пром и тд.). Вам следует просто создать объявление, написать к нему продающий текст с описанием вашего товара и основной информации.

Так же можно использовать контекстную рекламу. Этот способ не бесплатный, но действенный при грамотном подходе. Для этого комбинируйте Яндекс.Директ и Google Adwords.

Если вы хотите рекламировать свой товар в популярных социальных сетях (Instagram, Facebook), то воспользуйтесь таргетированной рекламой. Этот вид рекламы удобен тем, что вы можете задать множество параметров, выбрать конкретный регион для рекламы, точную целевую аудиторию, ее интересы, пол, увлечения и тд. Все это поможет вам показать рекламу той аудитории, которой интересен ваш товар и которая будет готова его приобрести. Для этого способа лучше воспользоваться слугами тергетолога.

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Шаг 5: Прием заявок с сайта

На вашем сайте обязательно должна присутствовать форма для обратной связи, куда покупатель сможет ввести свои контактные данные. Это даст возможность вам обсудить детали и условия заказа, перезвонив покупателю.

Шаг 6: Доставка товаров покупателю

После оформления покупки и уточнения адреса доставки, вам необходимо отправить нужный товар. Важным этапом является выбор службы доставки, услугами которой вы будете пользоваться. Если вы продаете товар только в одном городе, то доставкой вы можете заниматься самостоятельно или же предлагать клиенту самовывоз товара. Если же вы продаете товар по целому региону ил стране, то воспользуйтесь помощью почты или курьерской доставки. Так же для упаковки товара перед отправкой вы можете нанять персонал, который будет выполнять эту работу.

Дропшиппинг

Давайте не будем рисковать и рассмотрим способ заработка по системе дропшиппинг. Этот вид торговли, является самым простым и безопасным для старта в интернет продажах.

Дропшиппинг — вид торговли, при которой не нужно закупать товар, арендовать склад и заниматься отправками. Простыми словами, дропшиппер (пользователь платформы) выступает в роли посредника между поставщиком и покупателем.

Основная задача дропшиппера - поиск клиентов для продвижения товаров, которые представлены на платформе.

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То есть, дропшиппер размещает товар поставщика на разных площадках, рекламируя его для дальнейшей продажи. Когда находится покупатель, заказ нужно передать поставщику для отправки товара конечному покупателю.

Регистрация на платформе абсолютно бесплатная и для старта продаж не нужны никакие вложения в платформу. Если товар размещать на бесплатных площадках, то вложения не нужны и вовсе. К сожалению, спрос на таких площадках будет небольшим. Но если заниматься настройкой рекламы и продвигать товар через, например Facebook, то охваты увеличиваются в разы. Конечно же, за размещение рекламы нужно платить и у каждой площадки свои цены.