Продам самое большое облако логов-баз-дамп-сс общее количество 5 ТБ.

Отправлено Сегодня, 09:50

Что входит в облако и описание.





-Логи в облаке со стилеров (REDLINE-Raccoon-KROT-AZOR-Vidar-Smoke-Predator-Masad-RBS)

-Обновления 2 раза в неделю.

-Нет ограничений на скачивания, все в частном телеграмме канале.

-Доступ к облаку покупается только один раз, вам не нужно платить за подписку каждый месяц. Как у большинства.

-В облаке общее количество только логов около 5 миллионов.

-Все логи-базы-дампы с указанием стран и дат. То есть нет такого что рандомные файлы не понятно что и откуда, и какие даты.

-В облаке есть логи всех стран мира (только США 600-750 тысяч логов)

-Для тех у кого нет чекеров для чека логов-баз итд это все есть в телеграм канале бесплатно+ прокси.

-Трафик откуда логи: Вебмастера,Обменники,Ленды,Фейсбук,Торенты.

-Большинство логов около 80-85% идет с паролями и куками.

-На канале нет как у многих огромного количества людей как я видел от 100-300 чел. На момент написания было 10 человек.

-Все очень удобно из за того что все в телеграме, не каких ссылок которые умирают, не какихх посторонних бомжей которым линки дают или сливаю. Тут все по приглашению.







Что можно найти в логах



Facebook,Google adwords,shops,Banks,Paypall,AirBnB,Admin.Booking,Amazon,Booking,Westernunion,Payonner,Wish,Skrill,Ebay,Pokerstars,Youtube,Payeer,Instagram,Twitter,Banks logs,Steam,Fortnite,Word Of Warcraft,Twitch accounts,PS accounts,League of Legends,PUBG,Battle.net.





- Это пример что может быть, а так могут быть пароли от всех сайтов, и сервисов где сохраняються пароли. Так же пароли все с рабочего стола если они были в текст документе или ворд на момент заражения пк.





Обязательно к прочтению прежде чем мне написать.



- По цене пишите договоримся. Но сразу скажу за 100-200 долларов я не продам доступ.

- Просьба не писать людям у кого нет денег, или хорошо я подумаю, на следеющей недели куплю, будут бабки дам знать.

- Писать сразу одним сообщением и по делу. Без ку-хай как дела.

- Разных школьников сразу буду в чс кидать!

- У меня главное не количество, а качество.





Оплату я принемаю только на Биток.

С гарантом работаю

Есть не много отзывов на бугор форуме

Мои контакты: Телеграм @Wayne_Enterprises_CLOUD