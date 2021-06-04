Промокоды на бесплатный хостинг и на VPS сервера

Отправлено 04 Июнь 2021 - 09:12

Актуальные промокоды на бесплатный / недорогой и качественный хостинг, VPS и выделенные серверы с отличной скидкой.

Здравствуйте. Может кому пригодятся актуальные ( 100% рабочие ) промокоды на hosting и помогут сэкономить. Делюсь информацией и свежими рабочими промокодами на хостинг (hosting), ВПС (VPS), ВДС (VDS), выделенные серверы (dedicated servers).

vdsina.ru (ВДСина / VDSINA)

VPS/VDS серверы от 10р/день на скоростных NVMe дисках (быстрее чем SSD в 7 раз и более!!) и с гарантированным широким каналом - минимум 500 мбит/сек ( сайты будут летать ). Приятный бонус, при регистрации по специальной промо-ссылке скидка 50% по любому тарифу на первый месяц:

вечный VPS. Платишь 1 раз – пользуешься всю жизнь. Уже через 2 года полная окупаемость : ) Регистрация по ссылке:

mchost.ru (МАКхост / MCHOST)

3 месяца хостинга бесплатно. Регистрируемся по ссылке – http://mchost.ru/?referer=2727445862 и вводим специальный промо-код SEOONLY-HOSTING. Актуально для тарифа МАК-3, МАК-10, МАК-15 и МАК-30

ruvds.com (РУвдс / RUVDS)

идеально подойдет под белые проекты для размещения в РФ дата-центре. Регистрация по ссылке – https://ruvds.com/pr4820 + куча промо-кодов на скидку 5-9%. Внимание, промо-код можно ввести только 1 раз, так что разбираем и пишем кто какой взял. Новые промо-коды будут добавляться раз в месяц.

FFX-MSI-UVQ 5%

LRO-ISM-TRF 5%

IXG-MGH-XIJ 5%

PTJ-PKO-UPB 5%

HWS-QFC-FIQ 5%

PHL-BVX-GKD 5%

OLN-TVL-OVL 5%

PRC-CTE-BHG 5%

PTN-DHE-SDC 5%

CHL-HSA-CGG 5%

UCG-SOM-OGQ 5%

GTR-PGT-PRS 5%

ROF-AGX-IRQ 5%

HIJ-FWH-CNT 5%

QNF-KLU-PUX 7%

CPE-APS-VBU 8%

BRV-XAR-JJP 9%

BFN-CSD-UIU 9%

DWM-USW-DSD 10%

eurobyte.ru (ЕВРОБАЙТ / EUROBYTE)

Просто отличный хостинг с сверхбыстрой техподдержкой. Регистрация по ссылке – https://eurobyte.ru/?referer=47812

Промокод – iNlBTbPP4 для скидки 10% на VDS и 20% на хостинг. Действует только на первую оплату один раз на аккаунт.

У всех хостеров есть услуга бесплатного переноса сайтов от предыдущего хостинг провайдера! Предустановлено множество CMS - wordpress, Joomla!, 1C битрикс и тд.

Новые промокоды 2021 по ссылке -

В будущем все будет обновляться в режиме реального времени на сайте - https://hostingvps.ru/

Не благодарите)) Хотя если поделитесь постом с друзьями-вебмастерами, буду только рад.