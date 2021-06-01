Простая схема заработка на дропшиппинг, можно каждому.

Отправлено Вчера, 19:44



Заработок в Интернет уже давно набрал обороты и развивается во многих отраслях. Тем более когда мы живем в карантинное время и многие вынуждены сидеть без работы, вопрос о заработке в Интернет начинает быть, как никогда актуальным.



Но каждый ли заработок безопасен? Можно ли быть уверенным в каждом, кто вовсю кричит о легком и быстром заработке? А если для начала бизнеса нужно кому-то заплатить, чтобы потом “заработать” в десятки раз больше?



Давайте не будем рисковать и рассмотрим способ заработка по системе дропшиппинг. Этот вид торговли, является самым простым и безопасным для старта в интернет продажах.



Дропшиппинг — вид торговли, при которой не нужно закупать товар, арендовать склад и заниматься отправками. Простыми словами, дропшиппер (пользователь платформы) выступает в роли посредника между поставщиком и покупателем.



Основная задача дропшиппера - поиск клиентов для продвижения товаров, которые представлены на платформе.



То есть, дропшиппер размещает товар поставщика на разных площадках, рекламируя его для дальнейшей продажи. Когда находится покупатель, заказ нужно передать поставщику для отправки товара конечному покупателю.



Ярким примером выступает платформа для дропшиппинга Dropplatforma







Регистрация на платформе абсолютно бесплатная и для старта продаж не нужны никакие вложения в платформу. Если товар размещать на бесплатных площадках, то вложения не нужны и вовсе. К сожалению, спрос на таких площадках будет небольшим. Но если заниматься настройкой рекламы и продвигать товар через, например Facebook, то охваты увеличиваются в разы. Конечно же, за размещение рекламы нужно платить и у каждой площадки свои цены. Для старта продаж через платные площадки не потребуется больше, чем 100$.



Пообщавшись с пользователями Dropplatforma, которые уже зарабатывают с помощью этой платформы, можно выделить несколько главных преимуществ.



ПОПУЛЯРНЫЕ ОФФЕРЫ



Конечно же, многие задаются вопросом, а что сейчас популярно и что нужно потребителям. Команда Dropplatforma проанализировала рынок и продажи партнеров. Благодаря этому был составлен список топовых позиций. В ТОПе собраны только популярные офферы, которые находятся в отличном спросе. Для получения ссылки, достаточно просто обратиться в техническую поддержку.







БЕСПЛАТНЫЙ ОБЗВОН И ДОПРОДАЖИ



Не многие платформы могут похвастаться таким преимуществом. Но Dropplatforma делает все для того, чтобы зарабатывали дропшипперы. Платформа предоставляет абсолютно бесплатный прозвон по модели CPA.



Модель СРА - продажи через потоковые сайты, которые представлены на платформе.



Также операторы специализируются на повышении средней суммы чека. А это значит, что по всем заказам будут предложены дополнительные товары, которые значительно увеличат сумму продажи и соответственно, прибыль дропшиппера. И да, это тоже бесплатно.



ФУНКЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА



Транзакции. Есть возможность полностью отслеживать финансовое движение по всем заказам. Доступна вся информация о начислении и списании средств.



Подсчет прибыли. Через вкладку “Баланс” есть возможность посчитать прибыль за определенный период.



Фильтрация офферов. Во вкладке “Офферы” можно отсортировать товары по цене и категории, а также отобрать офферы с лендингами.



Новости. Доступны не только новости платформы, а также познавательные статьи и видео.



Сообщения. В случае отмены заказа выплаты, Вам в личным кабинет придет сообщение от администратора с причиной отказа.



На платформе есть множество полезных функций, которые значительно упрощают работу с ней.



ВЫГРУЗКА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



На платформе реализован удобный экспорт товаров, который отлично подойдет для владельцев интернет-магазинов.



Для получения файла с товарами достаточно сделать все пару кликов. Экспортировать можно как все товары, которые представлены на платформе, так и выборочно.



Для удобства выгрузка доступна в нескольких форматах: CSV, XLSX, XML, YML.







ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА



Доступно 2 вида статистики: общая и СРА.



По общей статистике можно понять, какой товар и когда был продан, сколько было заказов и общие суммы.



Статистика СРА - супер помощник для арбитражников, ведь в личном кабинете доступен трекер со всеми важными пунктами для аналитики. Также есть возможность введения затрат на рекламу ежедневно по каждому источнику.



Благодаря статистике на платформе легко понимать, какой товар и вид трафика эффективен, а с каким пора прощаться.







ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



Команда ДропПлатформы всегда старается улучшать работу своего сервиса, чтобы партнеры зарабатывали больше. Поэтому они работают с каждым на индивидуальных условиях.



Есть возможность отправить запрос на добавление нового товара или лендинга и в кратчайшие сроки это реализуется.



Данная возможность поможет сделать запуск продаж быстрее и при этом не тратиться на закупку товара и создание лендинга.



Достаточно просто написать в Support и в течение пары дней запрос будет выполнен.



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