Собственно это произошло сегодня, 29 мая 2021 года. Последствия короны. Заболел в мае. Не смотря на все, фигура в инфобизнесе значимая.
Скончался Андрей Парабеллум
Автор темы .:Алексей:., Сегодня, 17:40
В теме одно сообщение
#1
Отправлено Сегодня, 17:40
- 0
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#2
Отправлено Сегодня, 19:17
Да, уже в курсе...
- 0
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