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Poster Pro - программа для рассылок и продвижения Вконтакте

Автор темы switch, Сегодня, 09:34

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#1 switch

switch

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Отправлено Сегодня, 09:34

Poster PRO - программа для автоматизации работы с Вконтакте. Программа Poster PRO помогает легко в автоматическом режиме находить тематические сообщества и автоматически размещать в них посты, снабжённые изображениями и видео. Встроенный мультиаккаунтный браузер позволит удобно переключаться между аккаунтами. При необходимости программа обеспечивает анонимность с помощью прокси-серверов, есть возможность прикрепления IP адреса к отдельным аккаунтам. Полный список функций приведён ниже.

poster_pro_face.jpg

Полный список функций:
  • режимы рассылки сообщений
    • постить только на стены (группы/паблика/встречи)
    • постить только в комменты (группы/паблика/встречи)
    • постить на стену и в комменты (группы/паблика/встречи)
    • постить на стену, если нельзя, то в комменты (группы/паблика/встречи)
    • режим рассылки по администрируемым стенам (группы/паблика/встречи)
    • режим рассылки в личные сообщения по списку id
    • рассылка в предложенные новости
    • рассылка по обсуждениям
  • Опции рассылки
    • Ручная настройка задержки между постами (как фиксированные промежутки так и рандомные)
    • Рандомизация(синонимизация) текста
    • Прикрепление к сообщениям ссылки
    • Прикрепление к сообщениям изображения
    • Прикрепление к сообщениям аудио файлы
    • Прикрепление к сообщениям документы
    • Прикрепление к сообщениям заметки
    • Прикрепление к сообщениям опросы
    • Прикрепление к сообщениям альбомы
    • 3 режима прикрепления файлов к сообщениям
  • 4 режима распознавания капчи
    • Ручное распознавание капчи
    • Автоматическое распознавание капчи при помощи Rucaptcha
    • Автоматическое распознавание капчи при помощи Antigate
    • Автоматическое разгадывание капчи (5 рублей за 1000 штук капч, 4000 капч включено в абонентскую плату за месяц)
  • Работа с аккаунтами
    • мультиаккаунт - неограниченное количество аккаунтов для использования в программе
    • загрузка аккаунтов из файла (можно с привязанными прокси)
    • выгрузка всех аккаунтов в файл
    • выгрузка всех аккаунтов с привязанными прокси в файл
    • выгрузка валидных аккаунтов в файл
    • выгрузка всех ID аккаунтов в файл
    • выгрузка всех токенов аккаунтов в файл
    • выгрузка всех ссылок на страницы аккаунтов в файл
    • 2 варианта авторизации аккаунтов - автоматический и ручной
  • Парсер групп
    • Поиск групп по ключевым фразам или списку ключевых фраз
    • использование "минус-слов" при поиске групп по ключевым фразам
    • Фильтр по типу стены:
      • искать любые стены
      • искать только открытые стены
      • искать ограниченные стены (с открытыми комментами)
      • искать ограниченные и открытые стены
    • фильтр по типу сообщества при поиске сообществ (группа/паблик/встреча)
    • Фильтр по количеству пользователей сообщества при поиске сообществ
    • Фильтр для поиска сообществ с включёнными сообщениями для администраторов
    • Фильтр исключения из поиска закрытых групп
    • Фильтр по идентификатору города
    • Возможность сохранения найденных групп в файл (как в отдельный файл, так и дозапись существующего файла групп)
    • Загрузка списка групп из файла
    • Инструмент удаления дубликатов групп из файла (можно использовать для удаления дубликатов любых строк)
    • Перевод ссылок на группы в ID групп
  • Парсер пользователей
    • Парсер участников сообществ
    • Парсер друзей пользователя
    • Парсер идентификаторов аватарок участников сообществ
    • Парсер идентификаторов аватарок участников по списку id пользователей
    • Фильтрация по:
      • полу
      • возрасту
      • дате рождения
      • городу
      • стране
      • открытой стене
      • открытым личным сообщениям
      • онлайн
  • Парсер обсуждений групп с фильтром по ключевым словам
  • Парсер активной аудитории
    • парсер идентификаторов постов из заданных групп
    • сбор пользователей, лайкнувших посты по заданным идентификаторам постов
    • сбор пользователей, прокомментировавших посты по заданным идентификаторам постов
    • сбор пользователей, репостнувших посты по заданным идентификаторам постов
  • Дополнительные инструменты обработки результатов парсинга
    • конвертер списка ID групп в список ссылок на группы
    • конвертер списка ID пользователей в список ссылок на страницы пользователей
    • удаление дублей строк из 2-х заданных файлов
    • перемешивание списка строк или строк в файле в случайном порядке
  • Инвайт
    • в группы
      • приглашение друзей в группу (браузер / API)
      • вступление активными аккаунтами в группу (браузер / API)
      • вступление активными аккаунтами в список групп
    • на встречи
    • в друзья (с отсылкой сообщения)

 

Качать здесь: http://mybot.su/pro

 


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