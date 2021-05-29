Poster Pro - программа для рассылок и продвижения Вконтакте

Poster PRO - программа для автоматизации работы с Вконтакте. Программа Poster PRO помогает легко в автоматическом режиме находить тематические сообщества и автоматически размещать в них посты, снабжённые изображениями и видео. Встроенный мультиаккаунтный браузер позволит удобно переключаться между аккаунтами. При необходимости программа обеспечивает анонимность с помощью прокси-серверов, есть возможность прикрепления IP адреса к отдельным аккаунтам. Полный список функций приведён ниже.
Полный список функций:
- режимы рассылки сообщений
- постить только на стены (группы/паблика/встречи)
- постить только в комменты (группы/паблика/встречи)
- постить на стену и в комменты (группы/паблика/встречи)
- постить на стену, если нельзя, то в комменты (группы/паблика/встречи)
- режим рассылки по администрируемым стенам (группы/паблика/встречи)
- режим рассылки в личные сообщения по списку id
- рассылка в предложенные новости
- рассылка по обсуждениям
- Опции рассылки
- Ручная настройка задержки между постами (как фиксированные промежутки так и рандомные)
- Рандомизация(синонимизация) текста
- Прикрепление к сообщениям ссылки
- Прикрепление к сообщениям изображения
- Прикрепление к сообщениям аудио файлы
- Прикрепление к сообщениям документы
- Прикрепление к сообщениям заметки
- Прикрепление к сообщениям опросы
- Прикрепление к сообщениям альбомы
- 3 режима прикрепления файлов к сообщениям
- 4 режима распознавания капчи
- Ручное распознавание капчи
- Автоматическое распознавание капчи при помощи Rucaptcha
- Автоматическое распознавание капчи при помощи Antigate
- Автоматическое разгадывание капчи (5 рублей за 1000 штук капч, 4000 капч включено в абонентскую плату за месяц)
- Работа с аккаунтами
- мультиаккаунт - неограниченное количество аккаунтов для использования в программе
- загрузка аккаунтов из файла (можно с привязанными прокси)
- выгрузка всех аккаунтов в файл
- выгрузка всех аккаунтов с привязанными прокси в файл
- выгрузка валидных аккаунтов в файл
- выгрузка всех ID аккаунтов в файл
- выгрузка всех токенов аккаунтов в файл
- выгрузка всех ссылок на страницы аккаунтов в файл
- 2 варианта авторизации аккаунтов - автоматический и ручной
- Парсер групп
- Поиск групп по ключевым фразам или списку ключевых фраз
- использование "минус-слов" при поиске групп по ключевым фразам
- Фильтр по типу стены:
- искать любые стены
- искать только открытые стены
- искать ограниченные стены (с открытыми комментами)
- искать ограниченные и открытые стены
- фильтр по типу сообщества при поиске сообществ (группа/паблик/встреча)
- Фильтр по количеству пользователей сообщества при поиске сообществ
- Фильтр для поиска сообществ с включёнными сообщениями для администраторов
- Фильтр исключения из поиска закрытых групп
- Фильтр по идентификатору города
- Возможность сохранения найденных групп в файл (как в отдельный файл, так и дозапись существующего файла групп)
- Загрузка списка групп из файла
- Инструмент удаления дубликатов групп из файла (можно использовать для удаления дубликатов любых строк)
- Перевод ссылок на группы в ID групп
- Парсер пользователей
- Парсер участников сообществ
- Парсер друзей пользователя
- Парсер идентификаторов аватарок участников сообществ
- Парсер идентификаторов аватарок участников по списку id пользователей
- Фильтрация по:
- полу
- возрасту
- дате рождения
- городу
- стране
- открытой стене
- открытым личным сообщениям
- онлайн
- Парсер обсуждений групп с фильтром по ключевым словам
- Парсер активной аудитории
- парсер идентификаторов постов из заданных групп
- сбор пользователей, лайкнувших посты по заданным идентификаторам постов
- сбор пользователей, прокомментировавших посты по заданным идентификаторам постов
- сбор пользователей, репостнувших посты по заданным идентификаторам постов
- Дополнительные инструменты обработки результатов парсинга
- конвертер списка ID групп в список ссылок на группы
- конвертер списка ID пользователей в список ссылок на страницы пользователей
- удаление дублей строк из 2-х заданных файлов
- перемешивание списка строк или строк в файле в случайном порядке
- Инвайт
- в группы
- приглашение друзей в группу (браузер / API)
- вступление активными аккаунтами в группу (браузер / API)
- вступление активными аккаунтами в список групп
- на встречи
- в друзья (с отсылкой сообщения)
- в группы
Качать здесь: http://mybot.su/pro