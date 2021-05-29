Poster Pro - программа для рассылок и продвижения Вконтакте

Отправлено Сегодня, 09:34

Poster PRO - программа для автоматизации работы с Вконтакте. Программа Poster PRO помогает легко в автоматическом режиме находить тематические сообщества и автоматически размещать в них посты, снабжённые изображениями и видео. Встроенный мультиаккаунтный браузер позволит удобно переключаться между аккаунтами. При необходимости программа обеспечивает анонимность с помощью прокси-серверов, есть возможность прикрепления IP адреса к отдельным аккаунтам. Полный список функций приведён ниже.

режимы рассылки сообщений постить только на стены (группы/паблика/встречи) постить только в комменты (группы/паблика/встречи) постить на стену и в комменты (группы/паблика/встречи) постить на стену, если нельзя, то в комменты (группы/паблика/встречи) режим рассылки по администрируемым стенам (группы/паблика/встречи) режим рассылки в личные сообщения по списку id рассылка в предложенные новости рассылка по обсуждениям

Опции рассылки Ручная настройка задержки между постами (как фиксированные промежутки так и рандомные) Рандомизация(синонимизация) текста Прикрепление к сообщениям ссылки Прикрепление к сообщениям изображения Прикрепление к сообщениям аудио файлы Прикрепление к сообщениям документы Прикрепление к сообщениям заметки Прикрепление к сообщениям опросы Прикрепление к сообщениям альбомы 3 режима прикрепления файлов к сообщениям

4 режима распознавания капчи Ручное распознавание капчи Автоматическое распознавание капчи при помощи Rucaptcha Автоматическое распознавание капчи при помощи Antigate Автоматическое разгадывание капчи (5 рублей за 1000 штук капч, 4000 капч включено в абонентскую плату за месяц)

Работа с аккаунтами мультиаккаунт - неограниченное количество аккаунтов для использования в программе загрузка аккаунтов из файла (можно с привязанными прокси) выгрузка всех аккаунтов в файл выгрузка всех аккаунтов с привязанными прокси в файл выгрузка валидных аккаунтов в файл выгрузка всех ID аккаунтов в файл выгрузка всех токенов аккаунтов в файл выгрузка всех ссылок на страницы аккаунтов в файл 2 варианта авторизации аккаунтов - автоматический и ручной

Парсер групп Поиск групп по ключевым фразам или списку ключевых фраз использование "минус-слов" при поиске групп по ключевым фразам Фильтр по типу стены: искать любые стены искать только открытые стены искать ограниченные стены (с открытыми комментами) искать ограниченные и открытые стены фильтр по типу сообщества при поиске сообществ (группа/паблик/встреча) Фильтр по количеству пользователей сообщества при поиске сообществ Фильтр для поиска сообществ с включёнными сообщениями для администраторов Фильтр исключения из поиска закрытых групп Фильтр по идентификатору города Возможность сохранения найденных групп в файл (как в отдельный файл, так и дозапись существующего файла групп) Загрузка списка групп из файла Инструмент удаления дубликатов групп из файла (можно использовать для удаления дубликатов любых строк) Перевод ссылок на группы в ID групп

Парсер пользователей Парсер участников сообществ Парсер друзей пользователя Парсер идентификаторов аватарок участников сообществ Парсер идентификаторов аватарок участников по списку id пользователей Фильтрация по: полу возрасту дате рождения городу стране открытой стене открытым личным сообщениям онлайн

Парсер обсуждений групп с фильтром по ключевым словам

Парсер активной аудитории парсер идентификаторов постов из заданных групп сбор пользователей, лайкнувших посты по заданным идентификаторам постов сбор пользователей, прокомментировавших посты по заданным идентификаторам постов сбор пользователей, репостнувших посты по заданным идентификаторам постов

Дополнительные инструменты обработки результатов парсинга конвертер списка ID групп в список ссылок на группы конвертер списка ID пользователей в список ссылок на страницы пользователей удаление дублей строк из 2-х заданных файлов перемешивание списка строк или строк в файле в случайном порядке

Инвайт в группы приглашение друзей в группу (браузер / API) вступление активными аккаунтами в группу (браузер / API) вступление активными аккаунтами в список групп на встречи в друзья (с отсылкой сообщения)



Полный список функций:

Качать здесь: http://mybot.su/pro