Нужна консультация по упаковке оффера и ценообразованию

Отправлено Вчера, 18:02

Всем привет!

Я сейчас готовлю вебинар по юмору в контенте.

Как через юмор сближаться с аудиторией, располагать людей к себе и повышать продажи.

А так же как через юмор показывать типичные проблемы аудитории и высмеивать неправильные способы решения этих проблем.

Для инфопредпринимателей, блогеров и тех, кто в соцсетях что-то пишет, выкладывает, продает.

Нужна консультация по упаковке оффера - под каким соусом это подать, какие сделать пакеты и какие поставить цены.

Кто имеет видение, как это лучше упаковать, напишите, пожалуйста.

Готов оплатить консультацию.

Сообщение отредактировал seniorbart: Вчера, 18:07