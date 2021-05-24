Нужна консультация по упаковке оффера и ценообразованию

Всем привет!
Я сейчас готовлю вебинар по юмору в контенте.
Как через юмор сближаться с аудиторией, располагать людей к себе и повышать продажи.
А так же как через юмор показывать типичные проблемы аудитории и высмеивать неправильные способы решения этих проблем.
Для инфопредпринимателей, блогеров и тех, кто в соцсетях что-то пишет, выкладывает, продает.
Нужна консультация по упаковке оффера - под каким соусом это подать, какие сделать пакеты и какие поставить цены.
Кто имеет видение, как это лучше упаковать, напишите, пожалуйста.
Готов оплатить консультацию.
Готов оплатить консультацию.
Сообщение отредактировал seniorbart: Вчера, 18:07