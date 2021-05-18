Ищем Affiliate менеджера для веб мастеров

Мы ищем в команду ориентированного на результат менеджера по поиску и ведению веб мастеров.
Мы ждем специалиста, который смог бы встречать и искать ( в on-line) наших партнеров, рассказывать о платформе, возможностях, преимуществах сотрудничества.
Обязанности:
- Работа с новыми зарегистрированными партнерами (веб мастерами);
- Поиск новых партнёров (веб мастеров) и активное общение в мессенжерах
- Мониторинг и обновление ставок в ПП
- Размещение и реклама ПП на платных и бесплатных ресурсах
- Постинг статей и кейсов в социальных сетях ПП и на форумах
- Поиск и размещение взаимных промоакций на ресурсах
- Мониторинг новых офферов у партнеров и заведение их в нашей ПП
Наши ожидания:
- Базовое знание digital маркетинга;
- Уверенное владение Excel (сводные таблицы, Google doc), базовый опыт работы с графическими редакторами.
- Знание техник теплых и холодных продаж
Условия:
- Удаленная работа, Пн-Пт с 10 до 19 мск
- Помощь, обучение специфике на старте
- Своевременная зп 2 раза в месяц
Ждем ваши резюме!
Telegram @MarinaCpaPrivate
Skype live:.cid.ab8aff11b9f29f8