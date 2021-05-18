Ищем Affiliate менеджера для веб мастеров

Отправлено Вчера, 16:23

Мы ищем в команду ориентированного на результат менеджера по поиску и ведению веб мастеров.

Мы ждем специалиста, который смог бы встречать и искать ( в on-line) наших партнеров, рассказывать о платформе, возможностях, преимуществах сотрудничества.



Обязанности:

- Работа с новыми зарегистрированными партнерами (веб мастерами);

- Поиск новых партнёров (веб мастеров) и активное общение в мессенжерах

- Мониторинг и обновление ставок в ПП

- Размещение и реклама ПП на платных и бесплатных ресурсах

- Постинг статей и кейсов в социальных сетях ПП и на форумах

- Поиск и размещение взаимных промоакций на ресурсах

- Мониторинг новых офферов у партнеров и заведение их в нашей ПП



Наши ожидания:

- Базовое знание digital маркетинга;

- Уверенное владение Excel (сводные таблицы, Google doc), базовый опыт работы с графическими редакторами.

- Знание техник теплых и холодных продаж



Условия:

- Удаленная работа, Пн-Пт с 10 до 19 мск

- Помощь, обучение специфике на старте

- Своевременная зп 2 раза в месяц



Ждем ваши резюме!

Telegram @MarinaCpaPrivate

Skype live:.cid.ab8aff11b9f29f8