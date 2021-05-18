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Ищем Affiliate менеджера для веб мастеров

Автор темы CPA PRIVATE, Вчера, 16:23

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#1 CPA PRIVATE

CPA PRIVATE

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 83 сообщений
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Обычный

Отправлено Вчера, 16:23

Мы ищем в команду ориентированного на результат менеджера по поиску и ведению веб мастеров. 


Мы ждем специалиста, который смог бы встречать и искать ( в on-line) наших партнеров, рассказывать о платформе, возможностях, преимуществах сотрудничества.

Обязанности:
- Работа с новыми зарегистрированными партнерами (веб мастерами);
- Поиск новых партнёров (веб мастеров) и активное общение в мессенжерах 
- Мониторинг и обновление ставок в ПП
- Размещение и реклама ПП на платных и бесплатных ресурсах
- Постинг статей и кейсов в социальных сетях ПП и на форумах
- Поиск и размещение взаимных промоакций на ресурсах
- Мониторинг новых офферов у партнеров и заведение их в нашей ПП

Наши ожидания:
- Базовое знание digital маркетинга;
- Уверенное владение Excel (сводные таблицы, Google doc), базовый опыт работы с графическими редакторами.
- Знание техник теплых и холодных продаж

Условия:
- Удаленная работа, Пн-Пт с 10 до 19 мск
- Помощь, обучение специфике на старте
- Своевременная зп 2 раза в месяц

Ждем ваши резюме!
Telegram @MarinaCpaPrivate 
Skype live:.cid.ab8aff11b9f29f8


 


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