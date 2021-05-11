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Партнерская программа от Proxy-solutions.net. Получайте проценты с каж

Автор темы Proxysolutions, 11 май 2021 17:47

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#1 Proxysolutions

Proxysolutions

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Отправлено 11 Май 2021 - 17:47

Приветствуем вас уважаемые пользователи форума.

Приглашаем к сотрудничеству, по средствам нашей партнерской программы, всех желающих!
В работе сервиса задействовано высококачественное оборудование и передовые авторские программно-аппаратные решения.
Благодаря чему сервис пользуется большой популярностью у тех кто использует в своей работе, а иногда и в досуге прокси-сервера.

Сотрудничать с нами выгодно!

- получайте 20% комиссионных с каждой оплаты, на сайте, клиента который пришел по вашему промо материалу или реферальной ссылке.
- в вашем распоряжении огромный выбор промо материалов для привлечения рефералов.
- создайте свою сеть партнеров и получайте 5% комиссий еще и от их рефералов.
- привлекайте клиентов не только по реф.ссылке но еще и с помощью скидочного промо-кода или баннера.
- каждый кто пришел на сайт по вашему приглашению (Реферальному инструменту) закрепляется за вами.


Перейти на сайт партнерской программы: https://partner.proxy-solutions.net/

 


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