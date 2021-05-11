Партнерская программа от Proxy-solutions.net. Получайте проценты с каж

Отправлено 11 Май 2021 - 17:47

Приветствуем вас уважаемые пользователи форума.



Приглашаем к сотрудничеству, по средствам нашей партнерской программы, всех желающих!

В работе сервиса задействовано высококачественное оборудование и передовые авторские программно-аппаратные решения.

Благодаря чему сервис пользуется большой популярностью у тех кто использует в своей работе, а иногда и в досуге прокси-сервера.



Сотрудничать с нами выгодно!



- получайте 20% комиссионных с каждой оплаты, на сайте, клиента который пришел по вашему промо материалу или реферальной ссылке.

- в вашем распоряжении огромный выбор промо материалов для привлечения рефералов.

- создайте свою сеть партнеров и получайте 5% комиссий еще и от их рефералов.

- привлекайте клиентов не только по реф.ссылке но еще и с помощью скидочного промо-кода или баннера.

- каждый кто пришел на сайт по вашему приглашению (Реферальному инструменту) закрепляется за вами.





Перейти на сайт партнерской программы: https://partner.proxy-solutions.net/