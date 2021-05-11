Отличный скрипт магазина для продажи аккаунтов. Так же с его помощью можно продавать базы, прокси и прочее. Идеально для тех, кто не хочет быть зависимым от дира, а хочет свободно продавать любой цифровой товар.
Лёгкий самописный движок на PHP 7, понятный код без громоздких классов - для тех, кто хочет что-то изменить в скрипте.
Плюшечки:
- Мощная админ панель
- Аккаунты пользователей
- Поддержка различных платёжных систем - Qiwi, FreeKassa, Payeer, Youmoney и другие.
- Продуманная рефсистема
- Система скидок при покупке
- Рекламные разделы
- Тикет-поддержка
- И многое другое
Цена: 6000 рублей
Связь в Телеграм: @mister_crabs