Отправлено 11 Май 2021 - 17:09

Отличный скрипт магазина для продажи аккаунтов. Так же с его помощью можно продавать базы, прокси и прочее. Идеально для тех, кто не хочет быть зависимым от дира, а хочет свободно продавать любой цифровой товар.

Лёгкий самописный движок на PHP 7, понятный код без громоздких классов - для тех, кто хочет что-то изменить в скрипте.

Плюшечки:

- Мощная админ панель

- Аккаунты пользователей

- Поддержка различных платёжных систем - Qiwi, FreeKassa, Payeer, Youmoney и другие.

- Продуманная рефсистема

- Система скидок при покупке

- Рекламные разделы

- Тикет-поддержка

- И многое другое

Цена: 6000 рублей

Связь в Телеграм: @mister_crabs