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Скрипт магазина для продажи аккаунтов

Автор темы Mr Crabs, 11 май 2021 17:09

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#1 Mr Crabs

Mr Crabs

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Отправлено 11 Май 2021 - 17:09

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Отличный скрипт магазина для продажи аккаунтов. Так же с его помощью можно продавать базы, прокси и прочее. Идеально для тех, кто не хочет быть зависимым от дира, а хочет свободно продавать любой цифровой товар.
Лёгкий самописный движок на PHP 7, понятный код без громоздких классов - для тех, кто хочет что-то изменить в скрипте.
 
Плюшечки:
- Мощная админ панель
- Аккаунты пользователей
- Поддержка различных платёжных систем - Qiwi, FreeKassa, Payeer, Youmoney и другие.
- Продуманная рефсистема
- Система скидок при покупке
- Рекламные разделы
- Тикет-поддержка
- И многое другое
 
Цена: 6000 рублей
Связь в Телеграм: @mister_crabs

 


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