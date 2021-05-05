Чайная церемония Днепр

Отправлено Вчера, 22:32

Эстетическое удовольствие, крепкое здоровье, альтернативное времяпрепровождение и пища для вашего мозга. Что же это?

Это чайная церемония!

2 часа релакса и познаний о чайном искусстве

2 вида чая с богатой историей

Эстетическое и культурное ознакомление с традициями чаепития

Фейерверк вкуса

Комфорт и умиротворение в уютной атмосфере чайной "Белый Дракон"

Атмосфера инструментальной музыки и горящих свечей

Чайная церемония вам подходит:

Для проведения романтических, деловых и торжественных встреч

Если вы любите качество и стремитесь к развитию своих вкусовых навыков

Если вы любите узнавать что-то новое

Чайная церемония подходит участникам любого возраста

Сколько это стоит?

500грн за мероприятие

Сколько людей могут принять участие?

От 1 до 5 человек

Где проходит чайная церемония?

Чайная "Белый Дракон" г. Днепр, Марии Лисиченко, 21а ТК Березинский 2 этаж

Как записаться на чайную церемонию?

До встречи за чайным столом