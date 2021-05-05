Чайная церемония Днепр

Эстетическое удовольствие, крепкое здоровье, альтернативное времяпрепровождение и пища для вашего мозга. Что же это?
Это чайная церемония!
2 часа релакса и познаний о чайном искусстве
2 вида чая с богатой историей
Эстетическое и культурное ознакомление с традициями чаепития
Фейерверк вкуса
Комфорт и умиротворение в уютной атмосфере чайной "Белый Дракон"
Атмосфера инструментальной музыки и горящих свечей
Чайная церемония вам подходит:
Для проведения романтических, деловых и торжественных встреч
Если вы любите качество и стремитесь к развитию своих вкусовых навыков
Если вы любите узнавать что-то новое
Чайная церемония подходит участникам любого возраста
Сколько это стоит?
500грн за мероприятие
Сколько людей могут принять участие?
От 1 до 5 человек
Где проходит чайная церемония?
Чайная "Белый Дракон" г. Днепр, Марии Лисиченко, 21а ТК Березинский 2 этаж
Как записаться на чайную церемонию?
До встречи за чайным столом