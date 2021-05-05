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Чайная церемония Днепр

Автор темы LinaRoza, Вчера, 22:32

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#1 LinaRoza

LinaRoza

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Отправлено Вчера, 22:32

Эстетическое удовольствие, крепкое здоровье, альтернативное времяпрепровождение и пища для вашего мозга. Что же это? 
Это чайная церемония! 
 
2 часа релакса и познаний о чайном искусстве
2 вида чая с богатой историей
Эстетическое и культурное ознакомление с традициями чаепития
Фейерверк вкуса
Комфорт и умиротворение в уютной атмосфере чайной "Белый Дракон"
Атмосфера инструментальной музыки и горящих свечей
 
Чайная церемония вам подходит:
 
Для проведения романтических, деловых и торжественных встреч
Если вы любите качество и стремитесь к развитию своих вкусовых навыков
Если вы любите узнавать что-то новое
Чайная церемония подходит участникам любого возраста
 
Сколько это стоит? 
500грн за мероприятие
 
Сколько людей могут принять участие? 
От 1 до 5 человек
 
Где проходит чайная церемония? 
Чайная "Белый Дракон" г. Днепр, Марии Лисиченко, 21а ТК Березинский 2 этаж
 
Как записаться на чайную церемонию? 
 
До встречи за чайным столом

 


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