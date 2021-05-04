Простецкий способ заработать на крипте каждому, понятно даже с похмела

Отправлено Вчера, 13:59

Вам даже не нужно разбираться в этом поверхностно и даже заводить биткоин кошелек. Вывод денег на любую банковскую карту.

Задействуйте все свои старые компьютеры и ноутбуки которые лень продавать.

С увеличением спроса на криптовалюту, возросло и число мошеннических сервисов, которые используют ресурс вашего ПК для майнинга, но заработанные средства не отправляют на ваш кошелек. Однако, есть и масса надежных и проверенных платформ для добычи Биткоинов. Важно выбрать пул с максимальной производительностью;

Скачайте и установите приложение. После регистрации в пуле, вам будет предложено скачать десктопную программу для майнинга. У каждого сервиса своя программа. Как правило, всегда есть базовые требования для компьютера, которые нужно учитывать;

kryptex (криптекс) создан для объединения мощностей компьютеров пользователей и получения денег на пассиве. Начало деятельности датировано с 2016 года и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Вариантов преобразования электронных монет много. Одним из известных средств является майнинг. Но этот процесс довольно сложный. На одном компьютере его делать невозможно. Сервиссоздан для объединения мощностей компьютеров пользователей и получения денег на пассиве. Начало деятельности датировано с 2016 года и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Криптекс это небольшая программа для компьютера, которая максимально упрощает майнинг и сводит все к одной кнопке “начать получать бабло”. Только теперь это не шутки а действительно так и есть. Все что понадобится это простая регистрация на сайте криптекса, и установить криптекс себе на компьютер. Авторы позаботились обо всем: прогамма сама проанализирует какой процессор и видеокарта установлены на компьютере, подберет самый прибыльный алгоритм работы и покажет примерную доходность за день и за месяц. Если компьютер не очень старый этих денег хватит чтоб перекрыть расходы на электричество, интеренет и отложить на апгрейд

Сервисы, которые предоставляют пользователям возможность майнить только с одного компьютера, на программном уровне объединяют подключённые к сети мощности в пул – группу устройств.

Это объединение необходимо, чтобы на этапе математических вычислений вы не конкурировали с мощными стационарными или облачными фермами.

Если пул устройств выполнил успешный расчет и была добыто вознаграждение, оно разделяется между всеми участниками группы согласно мощностям.

Менее производительные ПК получат меньше денег. В любом случае, участие в пуле – это практически единственный способ заработать деньги.

Если же вы мало что понимаете в принципе добычи коинов и не хотите разбираться с большим количеством понятий, работайте с автоматическими майнерами, которые можно просто запустить в фоновом режиме.

Дальше программа сделает все за вас.

Список надёжных приложений для автоматической добычи криптовалюты на домашнем компьютере:

Kryptex – здесь после каждого успешного вычисления коинов у пользователей есть два варианта работы – отправить сумму на свой крипто-кошелек или же обменять добытые деньги по текущему курсу и затем перечислить их на свой счет электронных денег (Вебмани, Киви, Яндекс и так далее), банковские карты.

Самые мощные игровые карты способны в сутки производить до 0,01 BTC.

Конечно, такие показатели будут реальными только для самых дорогих видеокарт, к которым применено аппаратное ускорение.

Да и работать они должны круглосуточно. Владельцы собственных ферм хорошо зарабатывают, но и вкладывают много денег в поддержку работы майнинга.

Сегодня для майнинга новичкам рекомендуется использовать карту NVIDIA GTX 1070. И любые другие модели серии NVIDIA GTX.

Такие видеокарты способны добиться хороших показателей:

Без аппаратного разгона карта без проблем принесет 1,5-2 доллара в день;

Карты с аппаратным разгоном работают быстрее и способны добывать до 2-2,5 долларов в день. Важно понимать, что разогнанная карта довольно быстро износится и этого лучше не делать, если вы решили добыть криптовалюту на своем единственном компьютере.

Получить более точную информацию о производительности вшей видеокарты и о том, сколько денег она сможет принести вам, можно узнать из таблицы хешрейта.

Пользователи пишут: «При мощном железе, можно нормально заработать», «Есть возможность переключения способа майнинга», «Утилита проста в использовании. Зарабатывать легко». Это говорит о том, что программа действительно работает и платит, как и топ аналоги. В социальной сети ВК есть официальная группа этой компании.

Отзывы о сайте положительные, много функций для заработка, большое разнообразие вывода, платежеспособность. Среди отзывов встречаются и такие, в которых говорится, что утилита вирусная. Но это не так. Просто любой антивирусник блокирует абсолютно все – майнинги, принимая их за вирус. В настройках нужно разрешить использование этой программы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Криптекс платит, и это не развод.

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Простота установки, Вы просто скачиваете программу, проходите тест, выставляете минимальные настройки и все работает в автоматическом режиме. Очень хороший раздел FAQ – ответы практически на все вопросы и так же быстрая тех. поддержка. Специально писал, получил ответ в течении пары часов. Удобный интерфейс сервиса, нет сложных моментов, то есть Вы легко в нем разберетесь. Можно выводить заработанные средства, как в рублях, так и в биткоинах. Вывод осуществляется разными способами. Очень низкий порог минималки 50 рублей. Нет привязки к bitcoin-кошельку, то есть даже при утрате доступа к нему, Вы можете использовать другой кошелек.

Основная мощность и способность добывать новые криптомонеты, конечно же зависит от видеокарты. Лучший вариант – это видеокарта с 3 Гб видеопамяти.

Оставляйте работать компьютер на полной мощности, когда Вы за ним не находитесь, к примеру на ночь.

Саму программу криптекс не отключайте, если Вам нужна мощность Вашего компьютера, просто поставьте программу на паузу.

Драйвера видеокарты, так же могут влиять на производительность. Прочтите более подробную инструкцию на сайте kryptex в разделе FAQ – Какие драйвера установить?

Для видеокарт Nvidia установите Windoes 10 Anniversary Update? особенно важно для новых карт.

Если Вы понимаете, что делаете, то попробуйте разогнать видеокарту. Здесь все индивидуально и тестировать нужно будет в реальном времени.

Так, стоп, а разве майнинг в 2021 году еще жив?

Майнинг в 2021 году вот куда пропали видеокарты

Как оказалось живее всех живых, сколько бы его не пытались похоронить! Очередная майнинговая лихорадка подкралась незаметно, если вы не интересуетесь темой, то все равно могли заметить, что с магазинов пропали все видекарты с памятью больше 4гб, а те что остались по заоблачным ценам, так купить младшую видеокарту из новой линейки Nvidia RTX 3060 TI В России, Украине, Беларуси, Казахстане хоть и можно но по цене более чем в два раза выше от рекомендованной производителем, цены начинаются от 1000$ и устремляются высоко в небо. О чем говорит повышенный спрос и то что люди готовы сильно переплачивать за видеокарты? О том, что тут можно подзаработать деньжат! И криптекс тут как тут, на сегодняшний день это один из самых удобных способов майнить на домашнем компьютере.

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Сколько можно заработать на своем компьютере с Kryptex?

Пример доходности майнинга на криптексе для видеокарты NVIDIA RTX 3060 TI

Все зависит от мощности вашего компьютера и ситуации на рынке криптовалют, сейчас ситуация самая благоприятная биткоин бьет рекорды и вместе с ним и другие криптовалюты. Офисный компьютер может рассчитывать на сумму 20-40$ в мес, домашний игровой компьютер которому несколько лет может выдавать около 50-70$ в месяц. Компьютер со свежей видеократой может давать 120-150 долларов в месяц и более. Спустя несколько минут после запуска kryptex покажет рассчетный месячный доход, исходя из мощности компьютера.

Можно ставить криптекс на много компьютеров, доход от всех будет собираться на твой счет. Много слабых компьютеров могут в сумме принести неплохой доход!

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