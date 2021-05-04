✅ Тексты и правила рекламы в социальных сетях + бонус

Отправлено Вчера, 13:58

Реклама в соцсетях состоит из изображения и текста. У каждой площадки есть свои требования к размещаемым материалам, и их придется учитывать. Рассказываем, для чего нужны баннеры, как писать цепляющие тексты и откуда черпать вдохновение.

✅ Тексты в соцсетях

Чаще всего баннер показывается с рекламным текстом. Важно помнить, что текст пишется для аудитории, которая скорее всего ничего не знает о вас. Поэтому он должен быть цепляющим, ведь у вас есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать человека.

Тексты в социальных сетях, в зависимости от целей рекламы, могут продавать или создавать и поддерживать интерес к товарам и услугам. Рассказываем о правилах написания эффективных текстов и общих требованиях соцсетей.

Как писать продающие тексты?

Для начала важно понять, кто ваши потенциальные клиенты. Для этого можно использовать предыдущий опыт запуска таргетированной рекламы или специальные сервисы, которые помогут найти целевую аудиторию в соцсетях. Например, Pepper Ninja. Выбрали аудиторию? Переходим к написанию текстов.

✅ Вот несколько советов:

Главное пишите вначале;

Избегайте длинных и утомительных описаний — лучше коротко и по делу;

Расскажите о преимуществах и добавьте призыв к действию;

Пишите грамотно;

Разбейте текст на абзацы для лучшего восприятия.

В текстах может использоваться:

Мотивация от боли — предлагаем решить проблему;

Мотивация от выгоды — даем понимание результата;

Интрига — создаем ее;

Продаем прямо — актуально для горячей аудитории.

Схема для написания постов:

Затрагиваем проблему, рассказываем о выгоде или интригуем;

Раскрываем суть предложения;

Пишем о преимуществах;

Призываем к действию.

Также нужно учитывать требования социальных сетей к рекламным постам и объявлениям.

Общие требования соцсетей к текстам

Текст должен быть грамотным;

Нельзя писать слова КАПСОМ, р а з р я д к о й и использовать слишком много повторяющихся знаков препинания!!!!!;

Нельзя использовать оскорбления и нецензурную лексику;

Не рекомендуется использовать много emoji и смайликов. Например, ВКонтакте ограничивает рекламодателей 12 emoji и не более 5 подряд, Одноклассники — 7 emoji в тексте;

Запрещена недостоверная информация;

Нельзя добавлять контакты — телефон, точный адрес, мессенджеры;

Объявления должны быть релевантны посадочной странице.

Рекламой считается любая публикация от имени компании или бренда о продукции, услугах, работе. Но есть исключения:

информационные посты, например, о вакансиях и графике работы;

развлекательные материалы и информационные посты, которые не относятся к деятельности фирмы.

Инфопост — Секреты приготовления настоящего капучино.

Реклама — Приходите в кафе «Зерно» и попробуйте наш фирменный капучино.

Как видите, разница есть.

Чтобы объявления прошли модерацию и начали показываться в соцсетях, необходимо не только учесть все технические требования к материалам, но и соблюдать правила размещения рекламы. Есть категории товаров, которые запрещено рекламировать по закону, а есть внутренние заморочки площадок.

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✅ Facebook и Instagram

Правила рекламы на Facebook и в Instagram одинаковые. И их очень много. Расскажем про моменты, которые чаще всего вызывают вопросы.

Запрещена реклама:

Незаконной деятельности, услуг и товаров;

Табачных изделий;

Лекарств по рецепту и наркотиков;

Оружия и взрывчатых веществ;

Товаров для взрослых;

Нельзя упоминать личные характеристики, такие как раса, вероисповедание, возраст, ориентацию, пол, заболевания, финансовое состояние, наличие судимости, имя.

Как можно и как нельзя писать в рекламе Facebook

Плюс запрещено использовать сексуально провокационный контент и изображения обнаженного тела, а также ненормативную лексику. Необходимо соблюдать нормы сообщества в Facebook и Instagram.

Помимо запрещенной рекламы есть контент с ограничениями.

✅ ВК

ВКонтакте также существуют правила размещения рекламы — товары и услуги, реклама которых запрещена или допускается с ограничениями.

Перечень из справки ВК

Также в справке есть более 30 причин, по которым могут отклонить ваше объявление.

✅ Одноклассники

В Одноклассниках тоже есть запреты, ограничения и требования к рекламе разных сфер услуг. Максимально точную информацию вы можете найти в справке, где перечислены условия размещения рекламы для более 30 направлений.

С текстами и правилами закончили, теперь давайте разберемся, где и как можно подсмотреть рекламу конкурентов, чтобы вдохновиться и сделать лучше.

Лайфхаки по анализу креативов конкурентов

У конкурентов есть чему поучиться. Поэтому иногда стоит проанализировать их рекламу в соцсетях. Для этого есть специальные инструменты:

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Если вы видите объявление конкурентов в Facebook, нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Почему я вижу эту рекламу». Можно узнать, на какую аудиторию он таргетируется.

Можно перейти в библиотеку рекламы и найти рекламу конкурента в Facebook или Instagram по названию или ключевой фразе.

Чтобы посмотреть активные объявления аккаунта в Instagram, перейдите в интересующий профиль со смартфона, кликните на три точки → «Информация об аккаунте» → «Активные объявления».

Также можно искать и анализировать рекламу конкурентов в соцсетях через специальные сервисы. Например, Publier, LiveDune, Target Hunter, Церебро Таргет.