Инвестиции в недвижимость с гарантией 10% годовых

Отправлено Вчера, 18:31

Недвижимость в Дубае за Bitcoin, наличный и безналичный расчет

Объединенные Арабские Эмираты – государство в Передней Азии, обладающее политической и экономической стабильностью. Благодаря введению успешных реформ государственными властями, на сегодняшний день на территории ОАЭ преобладает высокий уровень жизни, с полной безопасностью для проживания местных жителей и резидентов.

Еще несколько лет назад показатель основного экономического дохода Восточной страны зависел только от уровня добычи нефти. На сегодня достаточно стремительно в ОАЭ развиваются следующие направления:

рынок недвижимость в Дубае;

туристический бизнес;

IT-сфера;

ведение бизнеса международной направленности.

Именно поэтому иностранные граждане имеют уникальную возможность прибыльного инвестирования в недвижимость Дубая. В регионах этого государства созданы лояльные условия, направленные на удобную, выгодную покупку коммерческих объектов и жилья в Дубае.

Контроль за ценообразованием на аренду апартаментов Дубай обуславливает получение достойного пассивного дохода от собственности на постоянной основе. Желаете купить дом, виллу, квартиру в Арабских Эмиратах на прозрачных условиях? Тогда важно обратиться к профессионалам своего дела.

Инвестиции в недвижимость Дубая с проверенным партнером

Компания «Seven Tides» ведет успешную деятельность в сфере недвижимости на рынке ОАЭ с 2004 года. За многолетнюю рабочую практику накоплен профессиональный багаж знаний, позволяющий предлагать клиентам выгодные условия, и оперативно решать поставленные задачи любой сложности.

Сотрудничая с «Seven Tides», взамен Вы получаете возможность получения гарантированной годовой рентабельности инвестиций в недвижимость ОАЭ до 10%

Мы предлагаем бесплатное консультирование при личной встрече, а также через удобные для Вас мессенджеры, или дистанционную покупку недвижимости в Дубае от застройщика, либо можно рассмотреть вторичный фонд.

Мы оказываем помощь в выборе интересующих объектов, их прозрачной покупки, прорабатывая каждый пункт заключаемого договора купли-продажи. Предложим элитные:

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Расчет по сделке Вы можете совершить наличными, переводом через банк, или любыми криптовалютами ( Btc, Eth, Usdt и др.) Все сделки безопасны и легальны!

Преимущества инвестирования в недвижимость ОАЭ:

Цены на недвижимость Дубай значительно ниже по сравнению с другими развитыми странами.

Сдача собственной недвижимости в Дубае в аренду является стабильным источником пассивного дохода.

Содержание своих объектов на территории Восточного государства не требует больших вложений. Более того часть платежей вносит арендатор.

Каждая сделка по покупке недвижимости иностранными гражданами полностью защищена Правительством Дубая.

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Сообщение отредактировал Smiolanx: Вчера, 18:32