Торговля на бирже Binance, прибыль 10-30% в месяц binancetrade.pro

Отправлено Вчера, 16:33

Здравствуйте! Предлагаю способ пассивного заработка с помощью торговых ботов, который будет приносить от 10 до 30%. Торговля работает автоматически, нужно будет изначально настроить конфигурацию и дальше только следить за рынком. Смена конфигурации нужна только при смене тренда движения цены, мои конфигурации работают уже по три месяца без вмешательства (кроме увеличения суммы ордеров). Так же при грамотном money менеджменте, свободных деньгах и желании заработать, сделки можно закрывать выгоднее вручную, но для этого нужен определенный уровень знаний и понимание происходящего на рынке.



Торговля приносит реальный доход, на данный момент по моей реф. ссылке зарегистрировалось 96 человек, средний доход получается в районе 15% за последние месяцы. Важно понимать что миллиона со 100$ за два дня не заработаешь, и стабильный доход даже 5% в месяц является хорошим показателем. Но это не означает что больше заработать нельзя. Моя задача дать каждому рефералу рабочую безопасную настройку, по этому я предлагаю только торговлю без кредитного плеча. Можно без проблем увеличить доходность до 40-50% в месяц, но вместе с этим риск слить часть депозита возрастает в разы, особенно актуально для людей не понимающих основы технического анализа. Если вы начнете понимать что делаете, то сможете на базе моей конфигурации повысить свой профит до желаемого уровня.



Сколько можно заработать? Сейчас мой торговый депозит составляет 13 000$. Средства под моим управлением на сегодня составляют 47 000$, в дальнейшем планирую сделать отдельные предложения по доверительному управлению и копитрейдингу. Средний процент как я уже писал получился в районе 15%, в феврале 2021 получилось 22% к депозиту.



Какие риски? Если торговать без кредитного плеча, то у вас есть риск остаться в инвесторах, монета может упасть очень сильно и придется ждать пока цена не откатится назад (обычно достаточно половины от потерянной стоимости), например монета упала на 50%, нам нужен откат в районе 25% назад, и они всегда происходят так как рынок балансирует цену. Единственное что может помешать рынку вернуть часть своей стоимости критически плохой новостной фон, падение фондового рынка или очередной мировой кризис. При торговле с кредитным плечом есть риск слить весь депозит, особенно актуально при использовании большого кредитного плеча. Прибыль с кредитными средствами может достигать и 200% в месяц, но это только для опытных пользователей.



Безопасна ли сама стратегия усреднения? Со своего опыта могу сказать что данная стратегия имеет низкий уровень риска, так как очень редко стоимость монет падает ниже 50%, и еще реже она падает без отката. Безопаснее будет стратегия со стоп-лоссом но для ее реализации нужен очень хороший софт который стоит очень больших денег, и желательно иметь депозит в несколько тысяч долларов иначе покупка дорогого ПО не оправдает себя (кроме случаев когда сроки окупаемости для вас не так важны).



Почему Binance? Потому что комиссия там самая низкая, биржа занимает первое места по торговому обороту и надежности, + по регистрации по реферальной ссылке вы получаете 10% скидку на комиссию. Так же для торговли до 2 BTC в сутки на бирже не требуется верификация аккаунта, но если вы хотите пополнять счет и выводить на банковскую карту, то верификацию нужно пройти. Если у вас еще нету аккаунта на бирже то переходите по ссылке.



Какие платформы для создания ботов мы будем использовать?



Первый вариант это RevenueBot, при регистрации нужно вручную прописать номер реферала 13377. Сервис имеет 3 дня бесплатного пользования, в дальнейшем нужно оплачивать комиссию платформы в размере 20% от чистой прибыли, но не больше чем 50$ в месяц.



Второй вариант это 3Commas. Если вы ограничитесь одним ботом, а этого достаточно для получения стабильного профита то никакой платы платформа с вас не берет.



Оба варианта это облачные сервисы, не нужно ничего устанавливать на ПК, и само собой не нужно держать его включенным для работы торговых ботов. Если у вас уже есть учетная запись на данных сервисах и аккаунт на Binance, то стоимость конфигураций и моих консультаций будет составлять 50$ единоразово. Для моих рефералов это бесплатно.



Большая просьба писать только по теме, подробную инструкцию по регистрации и настройке вышлю. Прибыль можно выводить хоть каждый день, никаких ограничений нету.



Кто заинтересован и готов начать - пишите в Telegram. Минимальный депозит для торговли на фьючерсах (без кред. плеча) сейчас 100$ (минимальный ордер 5$), для спотового рынка 200$ (мин. ордер 10$). Если нужны еще будут скриншоты или статистика по отдельным торговым парам - все скину при личном общении.





Канал в telеgram со статистикой торговли https://t.me/banantrade

Написать мне в telegram https://t.me/adkins_fan

Развернутое описание на сайте http://binancetrade.pro/



