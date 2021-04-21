Отправлено Сегодня, 12:05

Продам трафик со своих андроид приложений

Лучше всего подойдет под сайты (много баннеров и рекламы размещаете на странице, я заливаю), под СПМ, СПА.

Прилы нейтральной тематики (будильники, бустеры, блокноты и т.д)

Формат показа - вебвью, попандер.

Примерный обьем - 6 млн показов в день. ТОП ГЕО - США, Канада, ЮК, Япония, Южная Корея, СНГ, Индия, Индонезия + мультигео (есть практически все). Примерные цены на сегодня (за 1000 показов): США - 4 дол, РУ - 0,6, Украина - 0,8. Индия, Индонезия - 0,2. По другим ГЕО уточняйте.

Налью с правилом уникальности при надобности.

Если у вас есть сайт - этот трафик может существенно улучшить ваши доходы путем налива его на вашу страницу с баннерами по модели СПМ. Да, желательно чтобы у вас также был органический\трафик с гугла или сеток, чтобы мешать. Но это детали.

Работаю с многими СПА и СПМ сетками больше года, конверт и адекватность трафа могу подтвердить

Можем провести покупку\продажу трафика через посредника. Возможна тестовая закупка на маленькие суммы (минимум - 50 дол).

Просьба писать в скайп johnsmnevada или на почту johnsmnevada@gmail.com