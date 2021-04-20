Эксплуатация уязвимостей MS17-010 (2021).

Приветствую! Форумчане, на этот раз делюсь с вами статьей: https://school.codeb...ms17-010-1.html , в ней рассматривается эксплуатация уязвимостей класса MS17-010 (т.е. уязвимости описанные в MS Security Bulletin под номером 17-010), в ней вы узнаете про сервис SMB что это такое и для чего он нужен, на практике автор установит соединение с помощью Nmap - TCP, а также будет использовать Nmap - UDP и Nmap - SMB сканирование, не буду полностью описывать практику, все подробно описано в статье, поэтому приятного чтения.