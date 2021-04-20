Автоматизированная схема с прибылью от 1500 - 2000 руб. сутки для кажд

Доброго времени суток. Речь пойдет о добыче бесплатного дейтинг трафика с крупного портала знакомств.

Мануал представляет из себя пошаговую схему настроек для получения трафика на автомате на ПП.

Ниже по пунктам:

а) Основные настройки (подготовка) производятся один раз.

б) Анкеты (назовем их - бесплатный расходный материал) делаются вручную

(минимум времени).

в) Факт получения трафика идет на полном автомате — «вы только обновляете статистику ПП».

Работать можно как в 1 аккаунт (поток), так и в 10 и в 30 и более. Каждый поток работает под свой населенный пункт, горо, дрегион. Поэтому, трафика хватит на всех. Чем больше потоков — соответственно больше трафика.

Статистика: