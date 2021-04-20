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Автоматизированная схема с прибылью от 1500 - 2000 руб. сутки для кажд

Автор темы mirexmix, Сегодня, 13:29

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#1 mirexmix

mirexmix

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:29

Свежая схема с приватного форума
 

Доброго времени суток. Речь пойдет о добыче бесплатного дейтинг трафика с крупного портала знакомств. 
 
Мануал представляет из себя пошаговую схему настроек для получения трафика на автомате на ПП.
 
Ниже по пунктам:
 
а) Основные настройки (подготовка) производятся один раз.
б) Анкеты (назовем их - бесплатный расходный материал) делаются вручную
(минимум времени).
в) Факт получения трафика идет на полном автомате — «вы только обновляете статистику ПП».
 
Работать можно как в 1 аккаунт (поток), так и в 10 и в 30 и более. Каждый поток работает под свой населенный пункт, горо, дрегион. Поэтому, трафика хватит на всех. Чем больше потоков — соответственно больше трафика.
 
Статистика:
 
 
200421.jpg
 
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Сообщение отредактировал mirexmix: Сегодня, 13:36

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