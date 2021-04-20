Автоматизированная схема с прибылью от 1500 - 2000 руб. сутки для кажд

Свежая схема с приватного форума
Доброго времени суток. Речь пойдет о добыче бесплатного дейтинг трафика с крупного портала знакомств.Мануал представляет из себя пошаговую схему настроек для получения трафика на автомате на ПП.Ниже по пунктам:а) Основные настройки (подготовка) производятся один раз.б) Анкеты (назовем их - бесплатный расходный материал) делаются вручную(минимум времени).в) Факт получения трафика идет на полном автомате — «вы только обновляете статистику ПП».Работать можно как в 1 аккаунт (поток), так и в 10 и в 30 и более. Каждый поток работает под свой населенный пункт, горо, дрегион. Поэтому, трафика хватит на всех. Чем больше потоков — соответственно больше трафика.Статистика:
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Сообщение отредактировал mirexmix: Сегодня, 13:36