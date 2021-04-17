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TrendCPA - Будь в тренде!

Автор темы TrendCPA, Сегодня, 08:53

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#1 TrendCPA

TrendCPA

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:53

Привет! Хочешь быть в тренде и работать с самыми популярными и прибыльными вертикалями и офферами? Заходи к нам и вливайся! Все подскажем и расскажем.

 

Мы специализируемся на вертикалях трейдинг и инвестиции, беттинг, гемблинг, дейтинг и свипы. Постоянно расширяем список эксклюзивных предложений. Разнообразие источников и ГЕО открывает широкие возможности для заработка наших партнёров. Присоединяйтесь к нашей команде!

 

Почему мы?
- Удобные инструменты
- Топовые офферы
- Достойный конверт
- Команда профессионалов

 

А еще у нас есть трендовая реферальная программа:
Условия простые. Мы не ставим 2-3 процента, как у многих других, с заработка Ваших рефералов. Мы сразу бабахаем 20% от первой выплаты приглашенного Вами вебмастера! Да-да, именно 20%. Если заработал Ваш реферал 1.000$ - Вы получаете свои честные 200$ с его первой выплаты. Заработал 10.000$ - 2.000$ Ваши. В сети TrendCPA все по честному. Не думайте, что мы заберем эти деньги у него. Вебмастер получит все что заработал, плюс Вы получите сверху 20% от суммы его первой выплаты!

 

Чем больше заработает Ваш реферал, тем больше Вы заработаете вместе с ним!

 

Не жди, подключайся прямо сейчас.

 

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