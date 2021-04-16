Качественные недорогие акки для Арбитража от fbshopi!
Так вот, есть ещё селлеры которым не плевать на своих клиентов.
Fbshopi специализируется на Facebook аккаунтах и БМах.
Каждый день в наличии акки на любой вкус!
Ближе познакомится с селлером и узнать позиции фб акков можно тут - fbshopi.store
- Большой ассортимент
- Оплата любым удобным способом
- Лояльная тех. поддержка
- Автоматическая выдача товара после оплаты
- Невалид заменим.
Акки для запуска рк в Facebook:
- Фарм акки с пройденным ЗРД + ФП
- Автореги
- БМы с отлежкой, хорошо вяжутся, есть только у нас
Всегда в наличии https://fbshopi.store