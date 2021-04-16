⚡Лучший email валидатор Gmail, Mail.ru, Yahoo и многих других бигов⚡

Всем привет! Прежде чем расскажем о самом эффективном валидаторе на рынке, считаю, что нужно познакомиться и рассказать, а кто собственно мы такие и почему нам доверяют.
Кто мы?
Мы команда DevOps разработчиков, которые уже с 2009 года занимаются рассылками и прошли через все этапы - от непонимания почему не инбоксит до отправки 20 млн сообщений за один день в папку Входящие.
Как и у любого в этой сфере было набито много шишек, но это дало колоссальный опыт. Поэтому немного в цифрах
- Установили более 500 почтовых серверов клиентам, которые слали в инбокс
- Лично для себя настроили более 1000 серверов
- Отправили около 100 млн писем во Входящие
- Построили маркетинговое агентство, что работает с 2017 года
Таких результатов невозможно достичь без четкой технической составляющей и валидированной базы, что позволит слать и не бояться, что сервер, домен и ip будут забанены на следующие сутки.
Это базовое представление, чтобы понимали кто мы такие, хотя бы вкратце... Но возникает вопрос.
А что собственно предлагаете?
Для того, чтобы вы смогли уверенно и стабильно заниматься рассылкой, нужен материал в виде баз электронной почты. Но мало ее достать, купить или собрать. Она должна быть максимально чистой - с валидными адресами, без переполненных ящиков и спам ловушек. Если хоть что-то из этого ( и не только) есть в базе - репутация будет стремительно падать. Падать также, как и письма в папку Спам (это в лучшем случае).
Поэтому мы представляем собственный сервис валидации, который позволяет быстро, дешево и качественно проверить ваши емаилы и дать результат на выходе.
Мы учли аспекты, которые помогают определить невалидный емаил, основываясь на опыте и тестах. Вот часть из них:
- Доступность электронной почты
- Проверка синтаксиса
- Проверка записей DNS
- Проверка одноразового адреса электронной почты (DEA).
- Проверка SMTP-сервера
- Возможность доставки электронной почты
- Проверка отключен ли почтовый ящик
- Переполненный почтовый ящик.
- Проверка на Catch-All (Кроме mailru, в этом биге этот пункт отключен)
- Проверка ролевой учетной записи
- Проверка провайдера электронной почты
- Проверка синтаксиса, зависящая от провайдера
- Проверка на известные спам ловушки
- Gravatar
- Взломанный ящик
- Имитация доставки письма
Мы работаем комплексно, а это убережет ваши домены, IP и в целом рассылку от блокировки.
Окей, вы классные, продукт классный, а сколько стоит?
Валидация емаил - одна из самых старых услуг в интернете, а значит цены на нее формировались уже давно. Для наглядности я приведу пример на валидации базы в 100 000 контактов. Многие из вас шлют больше или стремятся к этому, поэтому в некотором смысле я взял нижнюю границу необходимых почт в месяц.
В англоязычном интернете валидация 100 000 строк обойдется в диапазоне от $300 до $1500 долларов.
В русскоязычном интернете выйдет от $150 до $700.
В нашем валидаторе вы сможете проверить тоже самое количество всего за $5. Чувствуете разницу?
Но в чем основное преимущество?
Если лимит на проверку 100 000 почт, а в нашей базе нашлось только 10 000, то остальные почты будут проверены бесплатно и за них не будут сняты лимиты. Таким образом, провалидируете гораздо больше, чем файл на 100к строк.
Круто! Хочу купить!
Строки
Купленный пакет действует бессрочно
Стоимость:
100 тысяч строк = 5$
200 тысяч строк = 10$
500 тысяч строк = 15$
1 миллион строк = 30$
2 миллиона строк = 60$
3 миллиона строк = 90$
5 миллионов строк = 150$
10 миллионов строк = 250$
20 миллионов строк = 400$
Подписка
Купленный пакет активен 30 дней с момента покупки
Стоимость:
100 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 75$
200 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 150$
500 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 225$
1 миллион строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 450$
2 миллиона строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 800$
Выделенный сервер
Персональные мощности без ожидания с ежедневной оплатой
Стоимость:
от 100 тысяч до 500 тысяч строк каждый час = 20$/сутки
от 500 тысяч до 1.5 млн каждый час = 50$/сутки
от 1.5 млн до 3 млн каждый час = 80$/сутки
А можно попробовать бесплатно?
Да! И даже нужно. Наш сервис реализован через Телеграм бота, что максимально удобно. Вы можете сейчас зайти в @good_sam_bot выбрать тестовый тариф и провалидировать абсолютно бесплатно 10 000 строк. Напоминаю, чем база уникальнее и совпадений меньше, тем больше в итоге проверяете. Не стесняйтесь это сделать, за такое же количество вы бы заплатили $65 долларов
Вы можете загружать несколько файлов в различных расширениях (.txt, .xls, .xslx, sql) размером до 2 Гб каждый
Мониторить процент выполнения
СРАЗУ ЖЕ скачать те емаилы, что проверены в нашей базе
Мониторить нагрузку по очередям
Есть ли минусы на бесплатном тарифе - да, это скорость. База будет проверяться на общей очереди, а это занимает время. Хотите быстрее - тарифы выше
Мы можем еще много написать - о планах, об улучшении скорости, разработке, новом оборудовании, но мы предлагаем не судить по словам, а проверить это на деле.
Отзывы о нас
Первым пяти пользователям с форума, кто протестирует бота и оставит отзыв в данной теме мы бесплатно выдадим лимит в 1 000 000 строк!
Переходите в @good_sam_bot, покупайте или активируйте бесплатный тариф и убедитесь в качестве сами