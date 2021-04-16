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⚡Лучший email валидатор Gmail, Mail.ru, Yahoo и многих других бигов⚡

Автор темы goodsambot, Сегодня, 09:49

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#1 goodsambot

goodsambot

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Отправлено Сегодня, 09:49

Всем привет! Прежде чем расскажем о самом эффективном валидаторе на рынке, считаю, что нужно познакомиться и рассказать, а кто собственно мы такие и почему нам доверяют.

 

Кто мы?


Мы команда DevOps разработчиков, которые уже с 2009 года занимаются рассылками и прошли через все этапы - от непонимания почему не инбоксит до отправки 20 млн сообщений за один день в папку Входящие.

Как и у любого в этой сфере было набито много шишек, но это дало колоссальный опыт. Поэтому немного в цифрах

 

  • Установили более 500 почтовых серверов клиентам, которые слали в инбокс
  • Лично для себя настроили более 1000 серверов
  • Отправили около 100 млн писем во Входящие
  • Построили маркетинговое агентство, что работает с 2017 года

Таких результатов невозможно достичь без четкой технической составляющей и валидированной базы, что позволит слать и не бояться, что сервер, домен и ip будут забанены на следующие сутки.

Это базовое представление, чтобы понимали кто мы такие, хотя бы вкратце... Но возникает вопрос.


А что собственно предлагаете?


Для того, чтобы вы смогли уверенно и стабильно заниматься рассылкой, нужен материал в виде баз электронной почты. Но мало ее достать, купить или собрать. Она должна быть максимально чистой - с валидными адресами, без переполненных ящиков и спам ловушек. Если хоть что-то из этого ( и не только) есть в базе - репутация будет стремительно падать. Падать также, как и письма в папку Спам (это в лучшем случае).

Поэтому мы представляем собственный сервис валидации, который позволяет быстро, дешево и качественно проверить ваши емаилы и дать результат на выходе.


Мы учли аспекты, которые помогают определить невалидный емаил, основываясь на опыте и тестах. Вот часть из них:

 

  • Доступность электронной почты
  • Проверка синтаксиса
  • Проверка записей DNS
  • Проверка одноразового адреса электронной почты (DEA).
  • Проверка SMTP-сервера
  • Возможность доставки электронной почты
  • Проверка отключен ли почтовый ящик
  • Переполненный почтовый ящик.
  • Проверка на Catch-All (Кроме mailru, в этом биге этот пункт отключен)
  • Проверка ролевой учетной записи
  • Проверка провайдера электронной почты
  • Проверка синтаксиса, зависящая от провайдера
  • Проверка на известные спам ловушки
  • Gravatar
  • Взломанный ящик
  • Имитация доставки письма

Мы работаем комплексно, а это убережет ваши домены, IP и в целом рассылку от блокировки.

 

Окей, вы классные, продукт классный, а сколько стоит?


Валидация емаил - одна из самых старых услуг в интернете, а значит цены на нее формировались уже давно. Для наглядности я приведу пример на валидации базы в 100 000 контактов. Многие из вас шлют больше или стремятся к этому, поэтому в некотором смысле я взял нижнюю границу необходимых почт в месяц.

В англоязычном интернете валидация 100 000 строк обойдется в диапазоне от $300 до $1500 долларов.
В русскоязычном интернете выйдет от $150 до $700.

В нашем валидаторе вы сможете проверить тоже самое количество всего за $5. Чувствуете разницу?


Но в чем основное преимущество?


Если лимит на проверку 100 000 почт, а в нашей базе нашлось только 10 000, то остальные почты будут проверены бесплатно и за них не будут сняты лимиты. Таким образом, провалидируете гораздо больше, чем файл на 100к строк.


Круто! Хочу купить!


Строки
Купленный пакет действует бессрочно

Стоимость:

100 тысяч строк = 5$

200 тысяч строк = 10$

500 тысяч строк = 15$

1 миллион строк = 30$

2 миллиона строк = 60$

3 миллиона строк = 90$

5 миллионов строк = 150$

10 миллионов строк = 250$

20 миллионов строк = 400$


Подписка
Купленный пакет активен 30 дней с момента покупки

Стоимость:

100 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 75$

200 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 150$

500 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 225$

1 миллион строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 450$

2 миллиона строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 800$


Выделенный сервер
Персональные мощности без ожидания с ежедневной оплатой

Стоимость:

от 100 тысяч до 500 тысяч строк каждый час = 20$/сутки

от 500 тысяч до 1.5 млн каждый час = 50$/сутки

от 1.5 млн до 3 млн каждый час = 80$/сутки

 

А можно попробовать бесплатно?


Да! И даже нужно. Наш сервис реализован через Телеграм бота, что максимально удобно. Вы можете сейчас зайти в @good_sam_bot выбрать тестовый тариф и провалидировать абсолютно бесплатно 10 000 строк. Напоминаю, чем база уникальнее и совпадений меньше, тем больше в итоге проверяете. Не стесняйтесь это сделать, за такое же количество вы бы заплатили $65 долларов

Вы можете загружать несколько файлов в различных расширениях (.txt, .xls, .xslx, sql) размером до 2 Гб каждый
Мониторить процент выполнения
СРАЗУ ЖЕ скачать те емаилы, что проверены в нашей базе
Мониторить нагрузку по очередям

Есть ли минусы на бесплатном тарифе - да, это скорость. База будет проверяться на общей очереди, а это занимает время. Хотите быстрее - тарифы выше

Мы можем еще много написать - о планах, об улучшении скорости, разработке, новом оборудовании, но мы предлагаем не судить по словам, а проверить это на деле.

 

Отзывы о нас

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Первым пяти пользователям с форума, кто протестирует бота и оставит отзыв в данной теме мы бесплатно выдадим лимит в 1 000 000 строк!

 

Переходите в @good_sam_bot, покупайте или активируйте бесплатный тариф и убедитесь в качестве сами

 


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