⚡Лучший email валидатор Gmail, Mail.ru, Yahoo и многих других бигов⚡

Отправлено Сегодня, 09:49

Всем привет! Прежде чем расскажем о самом эффективном валидаторе на рынке, считаю, что нужно познакомиться и рассказать, а кто собственно мы такие и почему нам доверяют.

Кто мы?



Мы команда DevOps разработчиков, которые уже с 2009 года занимаются рассылками и прошли через все этапы - от непонимания почему не инбоксит до отправки 20 млн сообщений за один день в папку Входящие.

Как и у любого в этой сфере было набито много шишек, но это дало колоссальный опыт. Поэтому немного в цифрах

Установили более 500 почтовых серверов клиентам, которые слали в инбокс

Лично для себя настроили более 1000 серверов

Отправили около 100 млн писем во Входящие

Построили маркетинговое агентство, что работает с 2017 года

Таких результатов невозможно достичь без четкой технической составляющей и валидированной базы, что позволит слать и не бояться, что сервер, домен и ip будут забанены на следующие сутки.

Это базовое представление, чтобы понимали кто мы такие, хотя бы вкратце... Но возникает вопрос.



А что собственно предлагаете?



Для того, чтобы вы смогли уверенно и стабильно заниматься рассылкой, нужен материал в виде баз электронной почты. Но мало ее достать, купить или собрать. Она должна быть максимально чистой - с валидными адресами, без переполненных ящиков и спам ловушек. Если хоть что-то из этого ( и не только) есть в базе - репутация будет стремительно падать. Падать также, как и письма в папку Спам (это в лучшем случае).

Поэтому мы представляем собственный сервис валидации, который позволяет быстро, дешево и качественно проверить ваши емаилы и дать результат на выходе.



Мы учли аспекты, которые помогают определить невалидный емаил, основываясь на опыте и тестах. Вот часть из них:

Доступность электронной почты

Проверка синтаксиса

Проверка записей DNS

Проверка одноразового адреса электронной почты (DEA).

Проверка SMTP-сервера

Возможность доставки электронной почты

Проверка отключен ли почтовый ящик

Переполненный почтовый ящик.

Проверка на Catch-All (Кроме mailru, в этом биге этот пункт отключен)

Проверка ролевой учетной записи

Проверка провайдера электронной почты

Проверка синтаксиса, зависящая от провайдера

Проверка на известные спам ловушки

Gravatar

Взломанный ящик

Имитация доставки письма

Мы работаем комплексно, а это убережет ваши домены, IP и в целом рассылку от блокировки.

Окей, вы классные, продукт классный, а сколько стоит?



Валидация емаил - одна из самых старых услуг в интернете, а значит цены на нее формировались уже давно. Для наглядности я приведу пример на валидации базы в 100 000 контактов. Многие из вас шлют больше или стремятся к этому, поэтому в некотором смысле я взял нижнюю границу необходимых почт в месяц.

В англоязычном интернете валидация 100 000 строк обойдется в диапазоне от $300 до $1500 долларов.

В русскоязычном интернете выйдет от $150 до $700.

В нашем валидаторе вы сможете проверить тоже самое количество всего за $5. Чувствуете разницу?



Но в чем основное преимущество?



Если лимит на проверку 100 000 почт, а в нашей базе нашлось только 10 000, то остальные почты будут проверены бесплатно и за них не будут сняты лимиты. Таким образом, провалидируете гораздо больше, чем файл на 100к строк.



Круто! Хочу купить!



Строки

Купленный пакет действует бессрочно

Стоимость:

100 тысяч строк = 5$

200 тысяч строк = 10$

500 тысяч строк = 15$

1 миллион строк = 30$

2 миллиона строк = 60$

3 миллиона строк = 90$

5 миллионов строк = 150$

10 миллионов строк = 250$

20 миллионов строк = 400$



Подписка

Купленный пакет активен 30 дней с момента покупки

Стоимость:

100 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 75$

200 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 150$

500 тысяч строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 225$

1 миллион строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 450$

2 миллиона строк каждые 24 часа, в течении 30 дней = 800$



Выделенный сервер

Персональные мощности без ожидания с ежедневной оплатой

Стоимость:

от 100 тысяч до 500 тысяч строк каждый час = 20$/сутки

от 500 тысяч до 1.5 млн каждый час = 50$/сутки

от 1.5 млн до 3 млн каждый час = 80$/сутки

А можно попробовать бесплатно?



Да! И даже нужно. Наш сервис реализован через Телеграм бота, что максимально удобно. Вы можете сейчас зайти в @good_sam_bot выбрать тестовый тариф и провалидировать абсолютно бесплатно 10 000 строк. Напоминаю, чем база уникальнее и совпадений меньше, тем больше в итоге проверяете. Не стесняйтесь это сделать, за такое же количество вы бы заплатили $65 долларов

Вы можете загружать несколько файлов в различных расширениях (.txt, .xls, .xslx, sql) размером до 2 Гб каждый

Мониторить процент выполнения

СРАЗУ ЖЕ скачать те емаилы, что проверены в нашей базе

Мониторить нагрузку по очередям

Есть ли минусы на бесплатном тарифе - да, это скорость. База будет проверяться на общей очереди, а это занимает время. Хотите быстрее - тарифы выше

Мы можем еще много написать - о планах, об улучшении скорости, разработке, новом оборудовании, но мы предлагаем не судить по словам, а проверить это на деле.

Отзывы о нас

Первым пяти пользователям с форума, кто протестирует бота и оставит отзыв в данной теме мы бесплатно выдадим лимит в 1 000 000 строк!

Переходите в @good_sam_bot, покупайте или активируйте бесплатный тариф и убедитесь в качестве сами