TG.CASH - Превращаем подписчиков Telegram в $$$

Отправлено Вчера, 19:04

Превращаем ваш трафик в cash.

Высокий доход с подписчика по CPA. Успейте снять сливки с абсолютно новой вертикали.

В нашем арсенале имеется уникальное решение по монетизации трафика через Telegram каналы.

Если у вас есть в этом опыт - результат вас приятно удивит.

Алгоритм работы прост:

1. Вы заливаете трафик на выданный канал.

2. Всё остальное делаем МЫ.

Вы дорвейщик, арбитражник, владелец сайта и не знаете что делать с вездесущими индусами? Мы монетезируем их.

По системе на данный момент лучший источник трафика это Facebook, но мы не ограничиваем вас в вариантах привлечения трафика из других источников.

Высокий доход с подписчика по CPA.

Мы полностью помогаем вам во время всего процесса, а именно:

- Выдаем примеры creo.

- Подсказываем детальный таргет.

- и прочие плюшки, которые помогают увеличить конверт.

Некоторое время работали в приватном режиме, сейчас мы готовы принять новую кровь. Поэтому ищем сильных вебмастеров для работы с нами.

✔️ Тематика: беттинг.

✔️ ГЕО: Индия.

Для каждого канала выделена своя группа менеджеров, грамотно отточенный flow работы с каждым клиентом позволяет получать отличные показатели ROI.

Поэтому приглашаем работать и зарабатывать вместе!

Скриншоты результатов работы некоторых наших партнёров:

Набор ограничен! Берем не всех, а тех, кто действительно умеет лить трафик.

Для более подробной информации пишите по контактам или здесь в личные сообщения.

Сообщение отредактировал TGCASH: Вчера, 19:04