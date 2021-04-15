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TG.CASH - Превращаем подписчиков Telegram в $$$

Автор темы TGCASH, Вчера, 19:04

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#1 TGCASH

TGCASH

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 19:04

Превращаем ваш трафик в cash. 
Высокий доход с подписчика по CPA. Успейте снять сливки с абсолютно новой вертикали.
В нашем арсенале имеется уникальное решение по монетизации трафика через Telegram каналы.
Если у вас есть в этом опыт - результат вас приятно удивит.
 
Алгоритм работы прост:
1. Вы заливаете трафик на выданный канал.
2. Всё остальное делаем МЫ.
Вы дорвейщик, арбитражник, владелец сайта и не знаете что делать с вездесущими индусами? Мы монетезируем их.
По системе на данный момент лучший источник трафика это Facebook, но мы не ограничиваем вас в вариантах привлечения трафика из других источников.
Высокий доход с подписчика по CPA.
 
Мы полностью помогаем вам во время всего процесса, а именно:
- Выдаем примеры creo.
- Подсказываем детальный таргет.
- и прочие плюшки, которые помогают увеличить конверт.
 
Некоторое время работали в приватном режиме, сейчас мы готовы принять новую кровь. Поэтому ищем сильных вебмастеров для работы с нами.
 
✔️ Тематика: беттинг.
✔️ ГЕО: Индия.
 
Для каждого канала выделена своя группа менеджеров, грамотно отточенный flow работы с каждым клиентом позволяет получать отличные показатели ROI.
Поэтому приглашаем работать и зарабатывать вместе!
 
Скриншоты результатов работы некоторых наших партнёров:
11111.jpg 22222.jpg 33333.jpg
 
Набор ограничен! Берем не всех, а тех, кто действительно умеет лить трафик.
 
Для более подробной информации пишите по контактам или здесь в личные сообщения.
Плюс доступна регистрация: https://tg.cash/

image.png


Сообщение отредактировал TGCASH: Вчера, 19:04

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