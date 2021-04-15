PushAdvert.biz — зарабатывайте на Push подписках еще больше

Приветствуем, уважаемые участники сообщества info-forum.
Мы PUSHADVERT - спешим порадовать вас высоким профитом и удобной платформой.
Наша цель: помочь успешным веб-мастерам зарабатывать на push подписках ещё больше. Главное наше отличие от других партнерок - более высокая доходность с того же количества трафика. Цифры прироста доходят до +80%.
Помимо классического Push формата, у нас есть сочные жирные iOS-календари, продолжающие набирать свою популярность и генерирующие все большую часть дохода. Для арбитражников доступны готовые лендинги всех направлений, монетизация трафикбэка, а так же выкуп подписок.
Преимущества работы с нами
❗Выкупаем подписки и кредитуем на ревшаре
❗Монетизируем 100% трафика, все гео и устройства
❗Гарантируем рост для не адалт сайтов
❗Топовые показатели CPC и СPM, премиальные рекламодатели
❗Лично поможем в настройке и оптимизации
❗Ежедневно проводим выплаты без холда
❗Отсутствие мошенничества и адалта в рассылках
❗Безопасный код, нет санкций со стороны ПС
Эксклюзивные функции
- Вы можете получать дополнительный доход в нашей системе без смены текущего рекламного кода.
- Недовольны слабой монетизацией? Перенесем вашу базу подписчиков в нашу платформу.
Платим ежедневно, минималка всего 10$. Платежные системы с которыми мы работаем: Webmoney, Capitalist, Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковские карты и Paxum.
Принимайте участие в уникальных акциях для всех новых пользователей.
Гарантия роста
Мы уверены(с вероятностью 98%), что выиграем сплит-тест с любой партнеркой! А если нет, то вернем разницу в двойном размере!
Условия участия в акции:
- Ваши сайты не адалт тематики
- Доход с пушей не менее 10$ ежедневно
- Итоговый доход сравниваем через 3 месяца работы, учитывая количество трафика.
100$ в подарок
На первую выплату мы начислим бонус +10%. Сумма бонуса будет зависеть от размера заказанной вами выплаты, но не более 100$.
Хотите зарабатывать больше конкурентов? Регистрируйтесь в PUSHADVERT прямо сейчас!
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Если у вас есть вопросы, напишите нам по этим контактам:
Telegram: @pushadvert_biz
Skype: live:.cid.ae7147b5ec73aca2
Email: support@pushadvert.biz
Сообщение отредактировал PushAdvert: Вчера, 18:21