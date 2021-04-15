PushAdvert.biz — зарабатывайте на Push подписках еще больше

Отправлено Вчера, 18:19

Приветствуем, уважаемые участники сообщества info-forum.



Мы PUSHADVERT - спешим порадовать вас высоким профитом и удобной платформой.



Наша цель: помочь успешным веб-мастерам зарабатывать на push подписках ещё больше. Главное наше отличие от других партнерок - более высокая доходность с того же количества трафика. Цифры прироста доходят до +80%.



Помимо классического Push формата, у нас есть сочные жирные iOS-календари, продолжающие набирать свою популярность и генерирующие все большую часть дохода. Для арбитражников доступны готовые лендинги всех направлений, монетизация трафикбэка, а так же выкуп подписок.





Преимущества работы с нами





❗Выкупаем подписки и кредитуем на ревшаре

❗Монетизируем 100% трафика, все гео и устройства

❗Гарантируем рост для не адалт сайтов

❗Топовые показатели CPC и СPM, премиальные рекламодатели

❗Лично поможем в настройке и оптимизации

❗Ежедневно проводим выплаты без холда

❗Отсутствие мошенничества и адалта в рассылках

❗Безопасный код, нет санкций со стороны ПС





Эксклюзивные функции

Вы можете получать дополнительный доход в нашей системе без смены текущего рекламного кода.

Недовольны слабой монетизацией? Перенесем вашу базу подписчиков в нашу платформу.

Платим ежедневно, минималка всего 10$. Платежные системы с которыми мы работаем: Webmoney, Capitalist, Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковские карты и Paxum.





Принимайте участие в уникальных акциях для всех новых пользователей.



Гарантия роста



Мы уверены(с вероятностью 98%), что выиграем сплит-тест с любой партнеркой! А если нет, то вернем разницу в двойном размере!



Условия участия в акции:

- Ваши сайты не адалт тематики

- Доход с пушей не менее 10$ ежедневно

- Итоговый доход сравниваем через 3 месяца работы, учитывая количество трафика.



100$ в подарок



На первую выплату мы начислим бонус +10%. Сумма бонуса будет зависеть от размера заказанной вами выплаты, но не более 100$.





Хотите зарабатывать больше конкурентов? Регистрируйтесь в PUSHADVERT прямо сейчас!





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Если у вас есть вопросы, напишите нам по этим контактам:



Telegram: @pushadvert_biz

Skype: live:.cid.ae7147b5ec73aca2

Email: support@pushadvert.biz





Сообщение отредактировал PushAdvert: Вчера, 18:21