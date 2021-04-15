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PushAdvert.biz — зарабатывайте на Push подписках еще больше

Автор темы PushAdvert, Вчера, 18:19

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#1 PushAdvert

PushAdvert

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Отправлено Вчера, 18:19

Приветствуем, уважаемые участники сообщества info-forum.

Мы PUSHADVERT - спешим порадовать вас высоким профитом и удобной платформой.

Наша цель: помочь успешным веб-мастерам зарабатывать на push подписках ещё больше. Главное наше отличие от других партнерок - более высокая доходность с того же количества трафика. Цифры прироста доходят до +80%.

Помимо классического Push формата, у нас есть сочные жирные iOS-календари, продолжающие набирать свою популярность и генерирующие все большую часть дохода. Для арбитражников доступны готовые лендинги всех направлений, монетизация трафикбэка, а так же выкуп подписок.


Преимущества работы с нами


❗Выкупаем подписки и кредитуем на ревшаре
❗Монетизируем 100% трафика, все гео и устройства
❗Гарантируем рост для не адалт сайтов
❗Топовые показатели CPC и СPM, премиальные рекламодатели
❗Лично поможем в настройке и оптимизации
❗Ежедневно проводим выплаты без холда
❗Отсутствие мошенничества и адалта в рассылках
❗Безопасный код, нет санкций со стороны ПС


Эксклюзивные функции

  • Вы можете получать дополнительный доход в нашей системе без смены текущего рекламного кода.
  • Недовольны слабой монетизацией? Перенесем вашу базу подписчиков в нашу платформу.

Платим ежедневно, минималка всего 10&#36;. Платежные системы с которыми мы работаем: Webmoney, Capitalist, Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковские карты и Paxum.


Принимайте участие в уникальных акциях для всех новых пользователей.

Гарантия роста

Мы уверены(с вероятностью 98%), что выиграем сплит-тест с любой партнеркой! А если нет, то вернем разницу в двойном размере!

Условия участия в акции:
- Ваши сайты не адалт тематики
- Доход с пушей не менее 10&#36; ежедневно
- Итоговый доход сравниваем через 3 месяца работы, учитывая количество трафика.

100$ в подарок

На первую выплату мы начислим бонус +10%. Сумма бонуса будет зависеть от размера заказанной вами выплаты, но не более 100$.


Хотите зарабатывать больше конкурентов? Регистрируйтесь в PUSHADVERT прямо сейчас!


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Если у вас есть вопросы, напишите нам по этим контактам:

Telegram: @pushadvert_biz
Skype: live:.cid.ae7147b5ec73aca2
Email: support@pushadvert.biz

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Сообщение отредактировал PushAdvert: Вчера, 18:21

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