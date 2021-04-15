SWITCH - антидетект браузер для ведения мультиаккаунтов

SWITCH - антидетект браузер на основе Chromium для ведения мультиаккаунтов в соцсетях, на форумах, торговых площадках и других сайтах.
SWITCH заменит вам виртуальные машины или несколько компьютеров одной программой, поможет обойти системы идентификации торговых площадок, социальных сетей и других web-сервисов.
Для этого реализованы функции антидетекта:
- эмуляция WebRTC
- подмена отпечатков WebGL
- подмена отпечатков Canvas
- подмена отпечатков Audiocontext
- подмена языка
- подмена часового пояса
Программа позволяет создать новый профиль браузера для аккаунта или группы аккаунтов в 2 клика за несколько секунд.
Можно работать с неограниченным количеством аккаунтов с одного компьютера.
Вы сможете держать открытыми окна одновременно нескольких профилей (сколько позволяют возможности компьютера).
SWITCH поможет вам обеспечить базовую анонимность в сети.
Можно назначить каждому профилю свой HTTP или SOCKS5 прокси.
Встроенный прокси-чекер поможет проверить прокси на работоспособность и анонимность.
Каждому профилю можно назначить свой User Agent.
Качать здесь: http://mybot.su/switch
VT: https://www.virustot...3f241/detection