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SWITCH - антидетект браузер для ведения мультиаккаунтов

Автор темы switch, Вчера, 16:19

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#1 switch

switch

    Новичок

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Отправлено Вчера, 16:19

SWITCH - антидетект браузер на основе Chromium для ведения мультиаккаунтов в соцсетях, на форумах, торговых площадках и других сайтах.
SWITCH заменит вам виртуальные машины или несколько компьютеров одной программой, поможет обойти системы идентификации торговых площадок, социальных сетей и других web-сервисов.

Для этого реализованы функции антидетекта:

  • эмуляция WebRTC
  • подмена отпечатков WebGL
  • подмена отпечатков Canvas
  • подмена отпечатков Audiocontext
  • подмена языка
  • подмена часового пояса

Программа позволяет создать новый профиль браузера для аккаунта или группы аккаунтов в 2 клика за несколько секунд.
Можно работать с неограниченным количеством аккаунтов с одного компьютера.
Вы сможете держать открытыми окна одновременно нескольких профилей (сколько позволяют возможности компьютера).


SWITCH поможет вам обеспечить базовую анонимность в сети.
Можно назначить каждому профилю свой HTTP или SOCKS5 прокси.
Встроенный прокси-чекер поможет проверить прокси на работоспособность и анонимность.
Каждому профилю можно назначить свой User Agent.

 

main.jpg

 

Качать здесь: http://mybot.su/switch

 

VT: https://www.virustot...3f241/detection


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