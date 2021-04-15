SWITCH - антидетект браузер для ведения мультиаккаунтов

Отправлено Вчера, 16:19

SWITCH - антидетект браузер на основе Chromium для ведения мультиаккаунтов в соцсетях, на форумах, торговых площадках и других сайтах.

SWITCH заменит вам виртуальные машины или несколько компьютеров одной программой, поможет обойти системы идентификации торговых площадок, социальных сетей и других web-сервисов.



Для этого реализованы функции антидетекта:

эмуляция WebRTC

подмена отпечатков WebGL

подмена отпечатков Canvas

подмена отпечатков Audiocontext

подмена языка

подмена часового пояса

Программа позволяет создать новый профиль браузера для аккаунта или группы аккаунтов в 2 клика за несколько секунд.

Можно работать с неограниченным количеством аккаунтов с одного компьютера.

Вы сможете держать открытыми окна одновременно нескольких профилей (сколько позволяют возможности компьютера).





SWITCH поможет вам обеспечить базовую анонимность в сети.

Можно назначить каждому профилю свой HTTP или SOCKS5 прокси.

Встроенный прокси-чекер поможет проверить прокси на работоспособность и анонимность.

Каждому профилю можно назначить свой User Agent.

Качать здесь: http://mybot.su/switch

VT: https://www.virustot...3f241/detection