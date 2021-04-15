Продам логи со стилера или найду ваши запросы.Локация весь мир. Так же

Страны есть США,Европа все страны,микс мира (Азия-Арабы-Африка)
Логов в наличии очень много. К примеру только США есть больше 200к за 20 год, и 21 год 32к.
Возможен вариант продажи всех логов вы покупаете аккаунт к примеру на MEGA и я залью вам туда все.
Трафик логов:Вебмастера,Facebook,Лендинг,Torrent,ФТП.
Продажа логов и поиск запросов интересует только в больших объемах. Варианты продай 10-50-100 логов не интересно. Что касаеться по поиск запросов там все обговариваеться.
К примеру какие запросы можно найти в логах:Facebook Business,Google adwords,Shops,Banks,Paypall,AirBnB,Admin.Booking,Amazon,Booking,Westernunion,Payonner,Wish,Skrill,Ebay,Pokerstars,Youtube,Payeer,Reddit,Instagram,Twitter,game (Steam,Fortnite,Word Of Warcraft,Twitch accounts,PS accounts,League of Legends,PUBG,Battle.net) Это не все в таком количестве логов можно найти все возможные запросы.
Что вы не найдете в логах? Обрабытываем мы только BTC-ETHER-BITCOIN CASH.
Цены на логи и поиск ваших запросов обговариваеться все индивидуально в телеграмме.
Оплату принемаем только в BTC.
Детальное описание и пруф на моем канале @carderlogsseller
Телега: @Usalogs