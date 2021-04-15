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Продам логи со стилера или найду ваши запросы.Локация весь мир. Так же

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Tarielownefdf Новичок

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2 сообщений 0

Обычный Отправлено Вчера, 15:03 Страны есть США,Европа все страны,микс мира (Азия-Арабы-Африка)

Логов в наличии очень много. К примеру только США есть больше 200к за 20 год, и 21 год 32к.

Возможен вариант продажи всех логов вы покупаете аккаунт к примеру на MEGA и я залью вам туда все.

Трафик логов:Вебмастера,Facebook,Лендинг,Torrent,ФТП.

Продажа логов и поиск запросов интересует только в больших объемах. Варианты продай 10-50-100 логов не интересно. Что касаеться по поиск запросов там все обговариваеться.

К примеру какие запросы можно найти в логах:Facebook Business,Google adwords,Shops,Banks,Paypall,AirBnB,Admin.Booking,Amazon,Booking,Westernunion,Payonner,Wish,Skrill,Ebay,Pokerstars,Youtube,Payeer,Reddit,Instagram,Twitter,game (Steam,Fortnite,Word Of Warcraft,Twitch accounts,PS accounts,League of Legends,PUBG,Battle.net) Это не все в таком количестве логов можно найти все возможные запросы.

Что вы не найдете в логах? Обрабытываем мы только BTC-ETHER-BITCOIN CASH.

Цены на логи и поиск ваших запросов обговариваеться все индивидуально в телеграмме.

Оплату принемаем только в BTC.

Детальное описание и пруф на моем канале @carderlogsseller

Телега: @Usalogs

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