Ищем работу

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Автор темы wefwfwef, Вчера, 18:18

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#1 wefwfwef

wefwfwef

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:18

SHTAZI-IT ГОТОВЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШ ПРОЕКТ УЖЕ СЕЙЧАС!

Компания из опытных IT-специалистов со стажем работы более восьми лет у каждого из сотрудников готова взяться за Ваш заказ уже сегодня!

Для нас не существует ничего невозможного — вот уже несколько лет мы успешно реализовываем проекты клиентов из самых разных ниш с учётом всех индивидуальных требований заказчика. На нашем счету десятки выполненных заказов и довольных клиентов — уверяем, Вы можете нам доверять.

Основные профили нашей работы:

• Создание сервисов и админок;

• Создание Landing Page;

• Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;

• Веб-дизайн;

• Создание парсеров, регеров, чекеров и т.д.;

• Разработка ПО под Windows;

• Создание магазинов с приемом Bitcoin, скриптов;

• Создание программ GUI;

• Создание HighLoad скриптов, криптоботов (C/C++);

• Доработка Open Source;

• Написание сервисов на WordPress и Bitrix

Для связи с нами и получения всей необходимой информации используйте:

Telegram – GustaveDore

Jabber – blade_runner1jabber.com

 


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