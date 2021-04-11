Ищем работу

Отправлено Вчера, 18:18

SHTAZI-IT ГОТОВЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШ ПРОЕКТ УЖЕ СЕЙЧАС!



Компания из опытных IT-специалистов со стажем работы более восьми лет у каждого из сотрудников готова взяться за Ваш заказ уже сегодня!



Для нас не существует ничего невозможного — вот уже несколько лет мы успешно реализовываем проекты клиентов из самых разных ниш с учётом всех индивидуальных требований заказчика. На нашем счету десятки выполненных заказов и довольных клиентов — уверяем, Вы можете нам доверять.



Основные профили нашей работы:



• Создание сервисов и админок;



• Создание Landing Page;



• Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;



• Веб-дизайн;



• Создание парсеров, регеров, чекеров и т.д.;



• Разработка ПО под Windows;



• Создание магазинов с приемом Bitcoin, скриптов;



• Создание программ GUI;



• Создание HighLoad скриптов, криптоботов (C/C++);



• Доработка Open Source;



• Написание сервисов на WordPress и Bitrix



Для связи с нами и получения всей необходимой информации используйте:



Telegram – GustaveDore



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