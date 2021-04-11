Ищем работу

SHTAZI-IT ГОТОВЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШ ПРОЕКТ УЖЕ СЕЙЧАС!
Компания из опытных IT-специалистов со стажем работы более восьми лет у каждого из сотрудников готова взяться за Ваш заказ уже сегодня!
Для нас не существует ничего невозможного — вот уже несколько лет мы успешно реализовываем проекты клиентов из самых разных ниш с учётом всех индивидуальных требований заказчика. На нашем счету десятки выполненных заказов и довольных клиентов — уверяем, Вы можете нам доверять.
Основные профили нашей работы:
• Создание сервисов и админок;
• Создание Landing Page;
• Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;
• Веб-дизайн;
• Создание парсеров, регеров, чекеров и т.д.;
• Разработка ПО под Windows;
• Создание магазинов с приемом Bitcoin, скриптов;
• Создание программ GUI;
• Создание HighLoad скриптов, криптоботов (C/C++);
• Доработка Open Source;
• Написание сервисов на WordPress и Bitrix
Для связи с нами и получения всей необходимой информации используйте:
Telegram – GustaveDore
Jabber – blade_runner1jabber.com