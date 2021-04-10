Алгоритм по которому 99% копирайтеров пишут свой продающий текст

Отправлено Сегодня, 15:14

В интернете бытует такой миф, что копирайтеры - это писатели. А пишут они текст лишь тогда, когда к ним приходит вдохновение. Ну это бред. Серьезно. Я расскажу как же на самом деле это происходит.

Если обратить внимание, то почти все продающие тексты написаны по модели AIDA.

A - « Attention » - «Внимание »

I - « Interest » - «Интерес »

D - « Decision » - « Желание »

A - « Action - « Действие »

Что же это за модель, сейчас разберем по подробнее:

Внимание

Это непосредственно сам заголовок. В идеале под заголовком можно разместить изображение, так как большинство людей визуалы, а картинка помогает им визуализировать.

Интерес

К нему относится лид или говоря иначе первый абзац. Есть 4 подхода для разработки лида:

От проблемы

От решения

От возражения

От эмоций

Ну вот например:

Добиться успеха не так уж легко, как говорили. Ты работаешь день и ночь напролет и никаких изменений нет. Так проходит месяц, второй и ничего не меняется. После чего задаешься

вопросом: « Может я делаю что-то не так? » « Нее, это точно не мое, правда? ».

Желание

Желание по модели AIDA рождается из повышенного интереса. Существует большое количество способов как вызвать желание. Одним из которых является создание рамок для читателя.

Например: « Скидка действует до 25 мая »

Действие

И завершающий штрих в системе AIDA. Он вступает в силу, когда потенциальный клиент готов купить товар. Это своего рода спусковой механизм. В этой части идёт призыв к действию. Например:« Звоните прямо сейчас! »

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Сообщение отредактировал Ярцев Владислав: Сегодня, 15:20