Обменник CRYPTO KARMA - быстро, надежно, без верификации

Отправлено 10 Апрель 2021 - 13:20

CRYPTO KARMA - современный обменный сервис с множеством различных направлений

Наша команда имеет большой опыт в обменах криптовалют и недавно организовала этот обменный сервис, поэтому сейчас работаем на наработку базы клиентов и отзывов о нашей работе, поэтому первым 5 пользователям данного форума проведем обмен БЕЗ КОМИССИИ на сумму до 500.000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением при общении с оператором напишите промокод: INFOFORUMPROMOTE

Контакты обменника:

Важно! Другие каналы связи мы не используем и первыми клиентам не пишем!

Ключевые особенности:

Сумма лимитов более 50 млн руб;

Полная анонимность;

Не нужно регистрироваться для обменов;

Отсутствует верификация;

Лимиты могут быть увеличены по запросу клиентов в кротчайшие сроки;

Среднее время обработки заявки 5 минут;

Круглосуточная обработка заявок 24/7;

Пополнение счета/карт через cash-in;

Работаем с наличными RUB/USD/EUR по всей России, СНГ и по всему земному шару по запросу;

Офисы для наличных обменов (в процессе открытия).

Ждем вас с обменами!

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 14:32