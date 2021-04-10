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Обменник CRYPTO KARMA - быстро, надежно, без верификации

Автор темы CryptoKarma, 10 Апр 2021 13:20

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#1 CryptoKarma

CryptoKarma

    Новичок

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Отправлено 10 Апрель 2021 - 13:20

CRYPTO KARMA - современный обменный сервис с множеством различных направлений

 

Наша команда имеет большой опыт в обменах криптовалют и недавно организовала этот обменный сервис, поэтому сейчас работаем на наработку базы клиентов и отзывов о нашей работе, поэтому первым 5 пользователям данного форума проведем обмен БЕЗ КОМИССИИ на сумму до 500.000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением при общении с оператором напишите промокод: INFOFORUMPROMOTE

 

Контакты обменника:

Важно! Другие каналы связи мы не используем и первыми клиентам не пишем!

 

Ключевые особенности: 

  •   Сумма лимитов более 50 млн руб;
  •   Полная анонимность;
  •   Не нужно регистрироваться для обменов;
  •   Отсутствует верификация;
  •   Лимиты могут быть увеличены по запросу клиентов в  кротчайшие сроки;
  •   Среднее время обработки заявки 5 минут;
  •   Круглосуточная обработка заявок 24/7;
  •   Пополнение счета/карт через cash-in;
  •   Работаем с наличными RUB/USD/EUR по всей России, СНГ и по всему земному шару по запросу;
  •   Офисы для наличных обменов (в процессе открытия).

 Ждем вас с обменами!


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 14:32

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