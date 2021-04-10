Обменник CRYPTO KARMA - быстро, надежно, без верификации

CRYPTO KARMA - современный обменный сервис с множеством различных направлений
Наша команда имеет большой опыт в обменах криптовалют и недавно организовала этот обменный сервис, поэтому сейчас работаем на наработку базы клиентов и отзывов о нашей работе, поэтому первым 5 пользователям данного форума проведем обмен БЕЗ КОМИССИИ на сумму до 500.000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением при общении с оператором напишите промокод: INFOFORUMPROMOTE
Контакты обменника:
- Сайт: https://cryptokarma.pro/
- Почта: info@cryptokarma.pro
- Telegram: @CryptoKarmaOfficial
Важно! Другие каналы связи мы не используем и первыми клиентам не пишем!
Ключевые особенности:
- Сумма лимитов более 50 млн руб;
- Полная анонимность;
- Не нужно регистрироваться для обменов;
- Отсутствует верификация;
- Лимиты могут быть увеличены по запросу клиентов в кротчайшие сроки;
- Среднее время обработки заявки 5 минут;
- Круглосуточная обработка заявок 24/7;
- Пополнение счета/карт через cash-in;
- Работаем с наличными RUB/USD/EUR по всей России, СНГ и по всему земному шару по запросу;
- Офисы для наличных обменов (в процессе открытия).
Ждем вас с обменами!
Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 14:32