TG-SOFT от SoftBox наиболее эффективное на сегодняшний день программно

Отправлено Сегодня, 08:27

Дорогие друзья, предлагаю Вашему вниманию программу TG-SOFT от SoftBox, для максимально комфортной и эффективной автоматизации работы в Telegram.

Итак, данный софт умеет делать массовые рассылки сообщений, массово добавлять пользователей к себе группу, либо в свой собственный канал, собирать пользователей из других чатов, автоматически регистрировать Telegram аккаунты, проверять пользователей по номерам на наличие Telegram аккаунта, использовать для спама несколько вариаций одного и того же сообщения, есть автоответчик, а так же многое другое, для того что бы сделать работу с самым популярным месседжерем максимально эффективной.

А теперь, подробнее по пунктам:

Авторегер (автоматическое добавление Telegram аккаунтов)

Поддерживает нескольких самых удобных смс сервисов

Подключена система 2fa-пароля, дабы сим карта с номером Вашего аккаунта не могла быть перепродана

Можно выбрать язык имени аккаунта

В распоряжении имеется база реалистичных фото-аватарок.

Есть возможность установить аватары из огромной уже готовой базы фото-аватарок (автоматически).

Есть возможность всегда проверить аккаунты

Проверяется состояние, а именно наличие спам блока, удаление, количество диалогов/каналов, установлен ли аватар и двухфакторная аунтификация.

Есть возможность удалить аккаунт

Вводим номер и софт самостоятельно удаляет аккаунт.

Есть возможность работы с нашим программным обеспечением не только через сам сайт, но и через soft на pc и даже через Telegram bot, соответственно для каждого пользователя есть выбор работать наиболее удобным для него способом.

Есть возможность парсинга аудитории той или иной группы

Сбор и предоставление пользователю в удобном формате всех никнеймов членов выбранной Вами группы, с возможностью разделить на активных и не активных.

Есть возможность использовать чекер мобильных телефонов

Данная опция, позволяет Вам собирать аудиторию, даже из других соц сетей, что позволяет использовать инструмент ещё более эффективнее. Вам лишь нужно вставить список номеров (исходных данных), затем программа сама их выгрузить в Telegram и отсев лишних, выдаст Вам список логинов.

Есть возможность спама (массовой рассылки сообщений)

Рассылка происходит в многопоточном режиме, соответствующем количеству подключенных потоков в настройках. Наш софт настолько уникален, что позволяет Вам использовать несколько вариаций одного и того же текста, что позволяет Вам максимально избежать возможности поймать бан.

Есть возможность инвайта в группу

Инвайт происходит на Ваше усмотрение в несколько потоков, либо в один, как вам удобнее, аккаунты автоматически меняются сразу после обнаружения ограничения (вероятность получения ограничения сведена к минимуму).

Есть возможность массовой подписки на группу/канал

Причём, массовые подписки осуществляются в выставленное Вами число потоков в настройках.

Есть возможность рассылки сообщений в группы

Это может быть как перепост записи, выбранной вами, так и обычное личное сообщение, рассылаемое по чатам.

Есть возможность автоматического запроса на снятие спам блока

Программа сама стучится в лс @spambot и заполняет форму на снятие блокировки.

Есть возможность самостоятельно получить код авторизации, на случай если вы решили войти с другого устройства.

Есть возможность установить 2FA пароль, на сессиях, которые были перенесены.

Есть возможность интерактивного диалога

Позволяет отвечать на сообщения напрямую внутри спамера.

Есть возможность не только перманентной (разовой на всегда, стоимостью 150$) покупки нашего TG-SOFTа, но и приобретение его в аренду (от 20$ в месяц).

Есть возможность не только постоянного обновления и грамотной технической поддержки, но и приобретения в дальнейшем других наших замечательных продуктов для продуктивной работы в Instagram, Tik-Tok, WhatsApp и многих других социальных проектах.

Уважаемые пользователи, как Вы видите наш софт предлагает широчайший спектр ВОЗМОЖНОСТЕЙ для самого популярного на планете месседжера, а как максимально эффективно использовать эти возможности (будь то продажа чего либо, построение млм структуры, ведение блогов и тд), а на самом деле, эти возможности можно по праву назвать уникальными и безграничными и как их использовать решать только Вам.

Наша почта: info@tg-box.com

Наш Telegram: @SoftBoxInfo