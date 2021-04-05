Отправлено Сегодня, 13:25

Продам сайт: купить, арендовать недвижимость в Майами

Текущая цена: 750 000 руб

Аренда квартир в Майами. Купить, арендовать недвижимость в Майами. Это сайт для личного агента или агенства недвижимости в Майами.

Описание:

Часто смысла искать квартиру в Майами в специализированных базах мало. Информация неактуальна и публикуется с целью привлечения клиента. Фото не всегда отображают реальность. После выбора вам могут сказать что предложение занято или продано и предложат другое.

Полезней изначально искать опытного, честного риэлтора который предложит Вам отличный вариант без подвохов в виде плохого района или полугодового ремонта фасада.

Агентство недвижимости в Майами, Флорида, США, оказывает следующие услуги:

Аренда квартиры для личных нужд.

Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес

Квартира в Майами – это престижно, это одна из лучших инвестиций по мнению ведущих инвесторов. Даже если вас не заинтересует сдача собственной квартиры в аренду в Майами как бизнес, вы всегда можете.....и т.д.

Позиции сайта в поисковой выдачи:

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Аренда квартиры, дома в Майами

Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес

Способы раскрутки сайта:

Естественно продвижение по текстам (сайт хорошо продвинут сейчас + есть хороший копирайтер)

Для поддержки сайта требуется: покупка — написание пары статей (5$/месяц)

У продавца есть договор с регистратором на его имя. И он продает сайт с переоформлением домена на покупателя.

Расходы

1 750 в месяц.

Техобслуживание сайта с круглосуточной техподдержкой (правят сами - вы только жалуетесь).

Доходы

70 000 в месяц.

Монетизация - звонки и письма клиентов.

Информация о сайте

01.09.2017 Первый запуск

Почта для связи: infosfera11@gmail.com