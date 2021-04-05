Продам сайт: купить, арендовать недвижимость в Майами
Текущая цена: 750 000 руб
Аренда квартир в Майами. Купить, арендовать недвижимость в Майами. Это сайт для личного агента или агенства недвижимости в Майами.
Описание:
Часто смысла искать квартиру в Майами в специализированных базах мало. Информация неактуальна и публикуется с целью привлечения клиента. Фото не всегда отображают реальность. После выбора вам могут сказать что предложение занято или продано и предложат другое.
Полезней изначально искать опытного, честного риэлтора который предложит Вам отличный вариант без подвохов в виде плохого района или полугодового ремонта фасада.
Агентство недвижимости в Майами, Флорида, США, оказывает следующие услуги:
Аренда квартиры для личных нужд.
Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес
Квартира в Майами – это престижно, это одна из лучших инвестиций по мнению ведущих инвесторов. Даже если вас не заинтересует сдача собственной квартиры в аренду в Майами как бизнес, вы всегда можете.....и т.д.
Позиции сайта в поисковой выдачи:
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Аренда квартиры, дома в Майами
Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес
Способы раскрутки сайта:
Естественно продвижение по текстам (сайт хорошо продвинут сейчас + есть хороший копирайтер)
Для поддержки сайта требуется: покупка — написание пары статей (5$/месяц)
Регистратор домена: https://hoster.by/
У продавца есть договор с регистратором на его имя. И он продает сайт с переоформлением домена на покупателя.
Расходы
1 750 в месяц.
Техобслуживание сайта с круглосуточной техподдержкой (правят сами - вы только жалуетесь).
Доходы
70 000 в месяц.
Монетизация - звонки и письма клиентов.
Информация о сайте
01.09.2017 Первый запуск
Почта для связи: infosfera11@gmail.com