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Продам сайт: купить, арендовать недвижимость в Майами

Автор темы greginb, Сегодня, 13:25

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#1 greginb

greginb

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Отправлено Сегодня, 13:25

Продам сайт: купить, арендовать недвижимость в Майами
 
 
Текущая цена: 750 000 руб
 
Аренда квартир в Майами. Купить, арендовать недвижимость в Майами.  Это сайт для личного агента или агенства недвижимости в Майами. 
 
 
Описание:
 
Часто смысла искать квартиру в Майами в специализированных базах мало. Информация неактуальна и публикуется с целью привлечения клиента. Фото не всегда отображают реальность. После выбора вам могут сказать что предложение занято или продано и предложат другое.
 
Полезней изначально искать опытного, честного риэлтора который предложит Вам отличный вариант без подвохов в виде плохого района или полугодового ремонта фасада.
 
Агентство недвижимости в Майами, Флорида, США, оказывает следующие услуги:
Аренда квартиры для личных  нужд. 
 
Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес
Квартира в Майами – это престижно, это одна из лучших инвестиций по мнению ведущих инвесторов. Даже если вас не заинтересует сдача собственной квартиры в аренду в Майами как бизнес, вы всегда можете.....и т.д. 
 
 
Позиции сайта в поисковой выдачи:
 
Первые позиции в Google: 
 
Аренда квартиры, дома в Майами
Покупка и сдача квартиры в Майами как бизнес
 
 
Способы раскрутки сайта:
 
Естественно продвижение по текстам (сайт хорошо продвинут сейчас + есть хороший копирайтер) 
Для поддержки сайта требуется: покупка — написание пары статей (5&#36;/месяц)
 
 
Регистратор домена: https://hoster.by/
 
У продавца есть договор с регистратором на его имя. И он продает сайт с переоформлением домена на покупателя.
 
 
Расходы
 
1 750  в месяц.
Техобслуживание сайта с круглосуточной техподдержкой (правят сами - вы только жалуетесь). 
 
 
Доходы
 
70 000  в месяц.
 
 
Монетизация - звонки и письма клиентов.
 
 
Информация о сайте
 
01.09.2017 Первый запуск
 
 
Почта для  связи: infosfera11@gmail.com
 
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