Копирайтинг/Написание текстов

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Автор темы Ярцев Владислав, Вчера, 11:47

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#1 Ярцев Владислав

Ярцев Владислав

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Отправлено Вчера, 11:47

Книги. Нужны ли они? Или их уже давно пора оставить в прошлом?
 
Этот пост будет состоять из 2 частей:
- Для тех, кто не любит и не читает книги 
- И моё отношение к книгам 
 
  • Для тех,кто не любит и не читает книги 
 
Я догадываюсь почему желания читать книги нету от слова совсем. Скорее всего это из-за того, что вас в школьные годы заставляли читать книги, которые были  совершенно не  интересны. Читали и наверняка думали: «Зачем я вообще это читаю?», «Что это за бессмыслится?», «Зачем мне это ВСЕ?».
 
После чего о желании чтения не может идти и речи. Я и сам был таким. В свои школьные годы я ни прочел ни 1 книги из списка школьной литературы.
 
Но на самом деле книги не настолько плохи, насколько нам могло бы показать в школе. Я вам больше скажу. Ответы на все ваши вопросы и решение всех ваших проблем есть уже  в книгах, их просто нужно  найти.
 
Вы ни первые кто живёте на этой планете, и далеко ни первые кто сталкивается с этими проблемами, даже если кажется, что это не так.
 
  •  Моё отношение к книгам 
 
Как я и говорил до этого: я не любил читать, от слова совсем, НО это была школьная литература. По окончанию 11 классов, летом, я купил свою первую книгу. Это была книга Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».
 
Это книга перевернуло моё мышление. Именно она  показала мне, что книги могут быть не только нудными, а именно не имеющие особого смысла в их прочтении, но и довольно полезными и и интересными для восприятия многих людей разных возрастов и взглядов.
 
Я ее рекомендую особенно для тех, у кого постоянные проблемы с деньгами. Я гарантирую, что после прочтения этой книги проблемы с деньгами у вас будут решены раз и навсегда, но только в том случае если вы будете вникать в смысл и весь материал, принимать и понимать те правила, которые описаны в данной книге. Всё зависит от вашего желания.
 
В заключении я хочу сказать такую фразу над которой, я считаю, нужно подумать каждому:
«Читая книги вы проживаете тысячи жизней, а не читая книг - всего одну.»
 
Одна из моих первых работ, как вам?
Связь со мной в телеграмм: https://t.me/vladislavyartsev

 


Сообщение отредактировал Ярцев Владислав: Вчера, 11:56

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