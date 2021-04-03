Копирайтинг/Написание текстов

Отправлено Вчера, 11:47

Книги. Нужны ли они? Или их уже давно пора оставить в прошлом?

Этот пост будет состоять из 2 частей:

- Для тех, кто не любит и не читает книги

- И моё отношение к книгам

Для тех,кто не любит и не читает книги

Я догадываюсь почему желания читать книги нету от слова совсем. Скорее всего это из-за того, что вас в школьные годы заставляли читать книги, которые были совершенно не интересны. Читали и наверняка думали: «Зачем я вообще это читаю?», «Что это за бессмыслится?», «Зачем мне это ВСЕ?».

После чего о желании чтения не может идти и речи. Я и сам был таким. В свои школьные годы я ни прочел ни 1 книги из списка школьной литературы.

Но на самом деле книги не настолько плохи, насколько нам могло бы показать в школе. Я вам больше скажу. Ответы на все ваши вопросы и решение всех ваших проблем есть уже в книгах, их просто нужно найти.

Вы ни первые кто живёте на этой планете, и далеко ни первые кто сталкивается с этими проблемами, даже если кажется, что это не так.

Моё отношение к книгам

Как я и говорил до этого: я не любил читать, от слова совсем, НО это была школьная литература. По окончанию 11 классов, летом, я купил свою первую книгу. Это была книга Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Это книга перевернуло моё мышление. Именно она показала мне, что книги могут быть не только нудными, а именно не имеющие особого смысла в их прочтении, но и довольно полезными и и интересными для восприятия многих людей разных возрастов и взглядов.

Я ее рекомендую особенно для тех, у кого постоянные проблемы с деньгами. Я гарантирую, что после прочтения этой книги проблемы с деньгами у вас будут решены раз и навсегда, но только в том случае если вы будете вникать в смысл и весь материал, принимать и понимать те правила, которые описаны в данной книге. Всё зависит от вашего желания.

В заключении я хочу сказать такую фразу над которой, я считаю, нужно подумать каждому:

«Читая книги вы проживаете тысячи жизней, а не читая книг - всего одну.»

Одна из моих первых работ, как вам?

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Сообщение отредактировал Ярцев Владислав: Вчера, 11:56