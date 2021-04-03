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Простой способ получить реальные $30 на торговлю

Автор темы Sergoofox, Сегодня, 02:23

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#1 Sergoofox

Sergoofox

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Отправлено Сегодня, 02:23

Привет всем! хочу поделиться промо ссылкой на получение 30$ в Робофорексе
 
Брал бонус, получилось  вывести 62 бакса. 
Очень доволен им, отбить сам бонус смог
Кстати, верификацию прошел достаточно быстро, но я реально первый раз регился в робофорекс.
 
Если будете привлекать людей, на бесплатные 30 баксов это легко, получите проценты с их сделок! Топовые зарабатывают десятки тысяч $ в месяц - известный факт.
 
Получить welcome бонус без депозита могут новые клиенты, открывшие счет в Робофорексе, а также трейдеры уже имеющие аккаунт, но еще не прошедшие верификацию и не получавшие бездепозитные бонусы от этого брокера ранее. 
 
roboforex-bonus.jpg
 
Интересно послушать у других как получилось, и может посоветуете торговые сиситемы для автоматической торговли.
А то я понажимал что-то почти нагад, повезло что в плюс наторговал и и вывел деньги
 
И ЕЩЕ:
Промокод 1500$ на торговлю криптовалютой, индексы, акции, форекс, металлы... НО! Дают вывести только 10% от бонуса = до 150$, все равно нормально для халявы. 
Я бы не пропускал эту тему если сидите без денег.
Сначала, необходимо зарегистрироваться и открыть реальный торговый счет по моей специальной многоразовой промо-ссылке
(для удобства я ее сделал через редирект, чтобы вовремя обновлять актуальную ссылку на бонус, так как менялась уже не раз)

 


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