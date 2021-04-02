Crabs.money - цифровой магазин с партнёрской программой

Отправлено Сегодня, 07:58

В shop.crabs.money Вы сможете продавать любой цифровой товар, будь то авторег ВК, прокси или шаблон на BAS.

Ваш товар могут продавать другие пользователи по принципу партнёрской программы.

Вы сами можете продавать чужие товары и получать до 99% от их стоимости.

И ещё:

- Получение ссылки, по которой Вам будут начисляться партнёрские проценты за любой купленный пользователем товар

- Возможность скрытия партнёрской программы для покупателя, который перешёл в магазин по Вашей ссылке

- Мощная рефсистема. Вы будете получать процент практически за каждую финансовую операцию, сделанную рефераллом

- И многое другое!