Прием платежей в странах Европы. Товарка, гемблинг, ставки, трейдинг

Приветствую!
Я владелец мерча/платежки в Европе, Канаде, Индии и нескольких Латинских стран. Мерч может принимать деньги с таких тематик:
-Товарка
-Ставки на спорт
-Трейдинг
-Казино
И другие
Мы предоставляем свой личный кабинет в платежке, где Вы можете проверять каждый платеж от клиента. Также у нас есть функция выставления ссылок на оплату клиентам - клиент переходит по ссылке и оплачивает любую сумму с помощью банковской карты.
Выплату ваших средств за минусом нашего процента производим каждый день на Ваш биткоин кошелек.
Проходимость платежей у нашего мерча 90%-95%
Кого заинтересовало, можете написать мне в Телеграм и я расскажу о всех условиях: @David_consult