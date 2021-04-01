Прием платежей в странах Европы. Товарка, гемблинг, ставки, трейдинг

Отправлено Сегодня, 14:46

Приветствую!

Я владелец мерча/платежки в Европе, Канаде, Индии и нескольких Латинских стран. Мерч может принимать деньги с таких тематик:

-Товарка

-Ставки на спорт

-Трейдинг

-Казино

И другие



Мы предоставляем свой личный кабинет в платежке, где Вы можете проверять каждый платеж от клиента. Также у нас есть функция выставления ссылок на оплату клиентам - клиент переходит по ссылке и оплачивает любую сумму с помощью банковской карты.

Выплату ваших средств за минусом нашего процента производим каждый день на Ваш биткоин кошелек.

Проходимость платежей у нашего мерча 90%-95%



Кого заинтересовало, можете написать мне в Телеграм и я расскажу о всех условиях: @David_consult