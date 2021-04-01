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Прием платежей в странах Европы. Товарка, гемблинг, ставки, трейдинг

Автор темы markg, Сегодня, 14:46

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#1 markg

markg

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Отправлено Сегодня, 14:46

Приветствую!
Я владелец мерча/платежки в Европе, Канаде, Индии и нескольких Латинских стран. Мерч может принимать деньги с таких тематик:
-Товарка
-Ставки на спорт
-Трейдинг
-Казино
И другие

Мы предоставляем свой личный кабинет в платежке, где Вы можете проверять каждый платеж от клиента. Также у нас есть функция выставления ссылок на оплату клиентам - клиент переходит по ссылке и оплачивает любую сумму с помощью банковской карты.
Выплату ваших средств за минусом нашего процента производим каждый день на Ваш биткоин кошелек.
Проходимость платежей у нашего мерча 90%-95%

Кого заинтересовало, можете написать мне в Телеграм и я расскажу о всех условиях: @David_consult

 


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