Продвигай гемблинг и 18+ через Play Market: заработок с WebView

Отправлено Сегодня, 06:23

Было ли у тебя представление, что ты можешь лить трафик на гемблинг, крипту, адалт используя площадку Play Market? Если знать секреты, то можно обойти практически любые ограничения по рекламе и ставки в этом случае довольно заманчивы. Сейчас мы рассмотрим с тобой один трюк, который используют опытные аффилиаты для получения конверсий с высокими ставками.

Что такое WebView?

WebView – это мобильное приложение, но его функционал такой: открывать юзерам браузерное окно целевой страницы, где будут, например, ставки на спорт. То есть здесь не используют уникальную функциональность, приложение работает как браузер с быстрым доступом к нашему офферу. Как понимаешь, главное отличие всех WebView друг от друга – это визуальное оформление и сайт, куда перенаправляются пользователи.

В чем его польза?

У такого способа продвижения есть преимущества. Так почему же стоит попробовать WebView:

Получение дополнительной площадки для “серых” и “черных” офферов

Шанс собрать больше лидов, поскольку магазины мобильных приложений имеют большее доверие у пользователей нежели реклама через ботов в соцсетях

Более долгосрочные отношения с пользователем, ведь вкладку в браузере люди легко закрывают и забывают об этом сайте

Возможность дополнительной коммуникации с пользователями, посылая им оповещения

Приложение легко создать

Сложно ли начать работу с WebView?

Чтобы протестировать этот инструмент, тебе не обязательно разрабатывать новое приложение. Его можно даже взять в аренду: подправить под себя дизайн, добавить желаемый оффер, и готово. Для новичка этот вариант может быть проще. Не надо инвестировать в разработку, ждать когда приложение сделают, и можно забыть про головную боль с аккаунтом разработчика в магазинах приложений.

Но здесь будь осторожен! Есть риск попасть на мошенника, и если у тебя есть возможность получить рекомендации от знакомых, то лучше ее использовать и обращаться к проверенным людям.

Как продвигать WebView?

Чаще всего на такие приложения льют трафик через соцсети, в частности, фейсбук. Используй таргетированную рекламу, комментарии в сообществах и также собственный фанпейдж.

Вконтакте также недавно запустили новые возможности для продвижения мини приложений, благодаря которому привлекать трафик можно прямо из ленты новостей. Для этого даже необязательно иметь своё сообщество, сойдет, если просто прикрепить ссылку на приложение и оформить рекламное объявление.

Не ограничивай себя в источниках трафика, они могут быть самые разнообразные. Телеграм и Яндекс.Дзен также рассмотри как вариант раскрутки для WebView.

Подведем итог

WebView сейчас очень актуальный для продвижения офферов. Этот способ используют не так давно, поэтому сейчас он на пике эффективности. Поэтому если тебе интересна такая тема, лучше начинай прямо сейчас, и не жди пока другие хайпуют и получают самые лакомые кусочки.

ЗДЕСЬ ты можешь выбирать из огромного количества самый выгодный для себя оффер. Будь к пользователям в доступности одного клика! А вотты можешь выбирать из огромного количества самый выгодный для себя оффер.

============

ТОП ГЕМБЛИНГ ОФФЕРЫ

Betwinner

Ставка: 18.07 - 86.75$

ГЕО: RU, UA, DZ, AR, AM, AU, AT, AZ, BS, BY, BE, BR, BN, CM, CA, CL, CO, CR, CI, HR, CZ, DK, DM, EE, ET, FI, FR, GE, DE, GR, HU, IL, IT, JP, KZ, KE, KR, KP, KG, LV, LI, LT, LU, MX, MD, NL, NZ, NG, NO, PA, PE, PL, PT, PR, QA, RO, SM, SA, SG, SK, SI, ZA, ES, SE, CH, TW, TJ, TT, TR, TM, AE, UZ

Vulkan.bet - RU

Ставка: 51.32$ ГЕО: RU

Vulkan Vegas - DE, AT

Ставка: 140.26$ ГЕО:DE, AT

Mason Slots - AT, CH

Ставка: 128.29$ ГЕО: AT, CH

Spinia - DE, AT, CH

Ставка: 103.09$ ГЕО: DE, AT, CH

22bet Sport Betting

Ставка: 85.12$ ГЕО: AT, DE, IR, NO, SI, СН

AllWins Casino - IT

Ставка: 128.29$ ГЕО: IT

Lord of Spins - FR

Ставка: 106.91$ ГЕО: FR

Eclipse Casino - FR

Ставка: 141.66$ ГЕО: FR

Начинай лить на лучшие офферы

Mylead Global. Советую регистрироваться и получить доступ к множеству кейсов/приватных тем бесплатно. Авторские права на статью принаждежат -Советую регистрироваться и получить доступ к множеству кейсов/приватных тем бесплатно.