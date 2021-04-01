PUSH трафик — что это и как заработать.

Отправлено Сегодня, 06:22

Трафик push-уведомлений или просто push-трафик - это способ получить ценный трафик, который с каждым днем становится все более и более популярным в партнерском мире Ты не знаешь, что это такое? Тебе когда-нибудь всплывали уведомления на телефоне? Push-уведомления - это как раз такие сообщения, а push-трафик - это просто трафик, который генерируется из этих уведомлений Есть два типа уведомлений, которые ты можешь использовать - push-уведомления мобильных приложений или уведомления веб-браузера (обычно для получения любого из них , пользователь должен дать согласие)

В чем преимущества пуш-трафика?

высокая вовлеченность пользователей

(построена после согласия на получение уведомлений - если пользователь соглашается получать уведомления, ты можешь наслаждаться успехом, это первый шаг к заработку)

высокие показатели открытия

(большое преимущество push-уведомлений в том, что их сложно пропустить, поэтому велика вероятность, что твое объявление будет показано и пользователь нажмет на него)

хороший охват и эффективность

(видимость, о которой мы упоминали выше, увеличивает охват и эффективность; эти типы объявлений имеют намного более высокий CTR, чем другие)

низкая стоимость прибытия

(обычно CPC, дешевле, чем смс/электронная почта)

простой и нетребовательный формат

(изображение, название, описание)

простой способ увеличить базу аудитории

(все потенциальные аудитории находятся на расстоянии одного клика от твоего контента, тебе не нужно создавать никаких списков аудитории - это так просто!)

возможность персонализировать отображаемые сообщения

(обрати внимание на поведение на сайте или в приложении, благодаря которому ты сможешь связаться с пользователем в нужное время и с нужным предложением)

простой способ ретаргетинга

(пользователь, который покидает сайт/приложение без каких-либо действий, является идеальной целью для ретаргетинга - используй его!)

Поскольку ты уже знаешь, что это простой способ заработать деньги, стоит подумать о том, как максимально использовать возможности, предлагаемые push-трафиком:

создавать и тестировать множество разных кампаний

(отдельно для компьютеров и мобильных; разные типы вертикалей; разные предложения)

постарайся охватить твою целевую аудиторию

тестируй разные локации

(не останавливайся только на самых известных)

попробуй эмодзи в заголовках

обнови свой контент

(люди перестают нажимать на то, что им наскучило)

Но не переусердствуй. Избегай спама и клик-приманок. Забудь о принципе «один размер подходит всем» и персонализируй контент, и более того - воспользуйся преимуществами Интернета и познакомься со словом «автоматизация». Это сэкономит тебе много времени и денег.

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