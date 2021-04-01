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PUSH трафик — что это и как заработать.

Автор темы seocool, Сегодня, 06:22

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#1 seocool

seocool

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Отправлено Сегодня, 06:22

 
Трафик push-уведомлений или просто push-трафик - это способ получить ценный трафик, который с каждым днем становится все более и более популярным в партнерском мире  Ты не знаешь, что это такое? Тебе когда-нибудь всплывали уведомления на телефоне?  Push-уведомления - это как раз такие сообщения, а push-трафик - это просто трафик, который генерируется из этих уведомлений  Есть два типа уведомлений, которые ты можешь использовать - push-уведомления мобильных приложений  или уведомления веб-браузера  (обычно для получения любого из них , пользователь должен дать согласие) 
 
В чем преимущества пуш-трафика? 
 высокая вовлеченность пользователей
 
(построена после согласия на получение уведомлений - если пользователь соглашается получать уведомления, ты можешь наслаждаться успехом, это первый шаг к заработку)
 
 высокие показатели открытия
 
(большое преимущество push-уведомлений в том, что их сложно пропустить, поэтому велика вероятность, что твое объявление будет показано и пользователь нажмет на него)
 
 хороший охват и эффективность
 
(видимость, о которой мы упоминали выше, увеличивает охват и эффективность; эти типы объявлений имеют намного более высокий CTR, чем другие)
 
 низкая стоимость прибытия
 
(обычно CPC, дешевле, чем смс/электронная почта)
 
 простой и нетребовательный формат
 
(изображение, название, описание)
 
 простой способ увеличить базу аудитории
 
(все потенциальные аудитории находятся на расстоянии одного клика от твоего контента, тебе не нужно создавать никаких списков аудитории - это так просто!)
 
 возможность персонализировать отображаемые сообщения
 
(обрати внимание на поведение на сайте или в приложении, благодаря которому ты сможешь связаться с пользователем в нужное время и с нужным предложением)
 
 простой способ ретаргетинга
 
(пользователь, который покидает сайт/приложение без каких-либо действий, является идеальной целью для ретаргетинга - используй его!)
 
Поскольку ты уже знаешь, что это простой способ заработать деньги, стоит подумать о том, как максимально использовать возможности, предлагаемые push-трафиком:
 создавать и тестировать множество разных кампаний
 
(отдельно для компьютеров и мобильных; разные типы вертикалей; разные предложения)
 
 постарайся охватить твою целевую аудиторию
 
 тестируй разные локации
 
(не останавливайся только на самых известных)
 
 попробуй эмодзи в заголовках
 
 обнови свой контент
 
(люди перестают нажимать на то, что им наскучило)
 
Но не переусердствуй. Избегай спама и клик-приманок. Забудь о принципе «один размер подходит всем» и персонализируй контент, и более того - воспользуйся преимуществами Интернета и познакомься со словом «автоматизация». Это сэкономит тебе много времени и денег.
 
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