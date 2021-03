AdsAdept.com: CPA сеть в вертикалях gambling, betting & crypto

Отправлено Сегодня, 16:25

Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вам новую партнерскую программу AdsAdept, от команды известной партнерской сети CamsAds!

Как Вы хорошо знаете, партнерская программа CamsAds - крупнейшая партнерская программа, специализирующаяся на Webcam & Dating офферах, хорошо известная своей надежностью и дружеским отношением к паблишерам.

2 года подряд мы получаем приз "Партнерка года" от крупнейшего русскоязычного адалт-форума master-x.com.

Наши вебмастера неоднократно просили нас расширить линейку офферов и добавить другие вертикали, и мы счастливы представить Вам партнерскую программу AdsAdept, которая специализируется (но не ограничивается) офферами в нишах Gambling, Betting & Crypto.

Мы уже около полугода успешно работали в привате, и сейчас готовы выйти в паблик с по настоящему хорошими условиями.

Как всегда у нас топовые свежие офферы, лучшие рейты, надежная статистика (на той же платформе, что и CamsAds), регулярные выплаты и дружеское, практически братское отношение к нашим паблишерам.

Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам за помощью по любым вопросам:

Email: support@adsadept.com

publishers@adsadept.com

ayon@adsadept.com

Telegram: @AdsAdept

@ayon1864a

Skype: traffic_exchange

Примеры наших офферов:

Bitcoin Up [CPA]

TH $210 FR, PH, PL $245 NZ, ZA $280 MY $315 IS, AE $385 FI, HK, SG, SE $490 AU, IE, IT, NL, UK $455 AT, BE, DE, LI, LU, CH $840

Cyber.Bet [CPA]

BR, MY

Desktop/mobile $40

Pin-Up.bet [CPA]

UA, MD

Desktop/mobile $18

Кроме этого, имеется большое количество приватных офферов.

Обращайтесь, всегда поможем и сделаем лучшие условия на рынке!